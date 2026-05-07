Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti si appresta a fare il proprio debutto agli Internazionali d’Italia 2026: dopo aver goduto di un bye al primo turno, il tennista toscano affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard al secondo turno. L’appuntamento è per venerdì 8 maggio, sarà il quinto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 20.30: partita sotto i riflettori per il nostro portacolori, che punta a regalare grande spettacolo sulla terra rossa della Capitale.

Il nostro portacolori, reduce dagli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid e apparso in crescita dopo un momento complicato, dovrà stare molto attento al transalpino, che al debutto ha regolato il britannico Jacob Fearnley in tre set e proverà a prendersi lo scalpo grosso dopo aver incassato due eliminazioni al primo turno nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Il 24enne, numero 10 del mondo, incrocerà il 22enne, numero 58 del ranking ATP.

L’azzurro è in vantaggio per 4-1 nei precedenti: due successi nel 2024 (sedicesimi di Stoccarda e ottava a Wimbledon nel 2024) e due affermazioni nel 2025 (primo turno degli US Open e sedicesimi di Pechino) in favore di Musetti, ma l’ultimo testa a testa porta la firma di Mpetshi Perricard (quarti di finale a Bruxelles nel 2025). In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il vincente del confronto tra il cileno Tabilo e l’argentino Francisco Cerundolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Mpetshi Perricard, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-MPETSHI PERRICARD, ATP ROMA

Venerdì 8 maggio

Quinto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 20.00 Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: McNally-Swiatek, Altmaier-Zverev (non prima delle ore 13.00), Prizmic-Djokovic, Navarro-Cocciaretto (non prima delle ore 19.00). Al termine, e non prima delle ore 20.30, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-MPETSHI PERRICARD: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.