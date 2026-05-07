Dove vedere in tv Grant-Mboko, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Tyra Grant si è resa protagonista di una bella rimonta nei confronti di Lisa Pigato in occasione del suo debutto agli Internazionali d’Italia e si è così qualificata al secondo turno del torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa di Roma. Dopo lo storico approdo al secondo turno del WTA 1000 di Madrid partendo dalle qualificazioni e ottenendo il primo successo in carriera in un tabellone principale del circuito maggiore, la tennista italiana ha avuto la meglio in un derby e ora proverà a sognare in grande di fronte al proprio pubblico.

La 18enne romana affronterà la canadese Victoria Mboko, l’appuntamento è per venerdì 8 maggio: sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 alla BNP Paribas Arena. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra Matteo Arnaldi e l’australiano Alex de Minaur, a seguire (ma non prima delle ore 13.00) si affronteranno la giapponese Naomi Osaka e la tedesca Eva Lys, poi toccherà alla nostra portacolori nella seconda parte del pomeriggio.

La numero 234 del ranking WTA se la dovrà vedere con la 19enne, numero 9 del mondo e in grandissima ascesa: servirebbe la grandissima impresa per meritarsi il terzo turno (sedicesimi di finale) contro la vincente del derby statunitense tra Keys e Stearns. Non ci sono chiaramente precedenti sul circuito maggiore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Mpetshi Perricard, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis e sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GRANT-MBOKO, WTA ROMA

Venerdì 8 maggio

Terzo match dalle ore 11.00 Tyra Grant vs Victoria Mboko

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 alla BNP Paribas Arena, si giocheranno nell’ordine: Arnaldi-de Minaur, Osaka-Lys (non prima delle ore 13.00). Al termine toccherà a Grant.

PROGRAMMA GRANT-MBOKO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il canale esatto di Sky verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati; supertennis.tv, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.