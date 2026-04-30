LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto!

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova, valida per Gara 1 della serie scudetto: siamo arrivati ai titoli di cosa con queste due squadre che hanno dimostrato di essere le migliori del nostro campionato, almeno sul campo.

Mentre Perugia ha chiuso e dominato la regular season al primo posto, riuscendo ad ottenere la finale con due 3-0 a Monza e Piacenza, Civitanova è partita nei play off come sesta testa di serie del tabellone in grado di eliminare la terza, Trentino con un netto 3-0, e la seconda, Verona con un lottato ma convincente 3-1.

I favoriti sono ovviamente i marchigiani che quest’anno hanno già conquistato il Mondiale per Club e la Supercoppa Italiana, con l’obiettivo di aumentare il bottino stagione non solo con la conquista della Superlega ma anche con la Champions League, visto che tra poche settimane saranno impegnati con le Final Four della competizione europea.

Il match tra Perugia e Civitanova inizierà alle 20.30 e verrà disputato al PalaBarton Energy. Siamo pronti a seguire punto dopo punto una meravigliosa finale scudetto che chiuderà la stagione italiana, e potete farlo con noi grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live! Buon divertimento a tutti!