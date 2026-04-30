Dove vedere in tv Cobolli-Zverev oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Solo due settimane fa Flavio Cobolli batteva Alexander Zverev per la prima volta in carriera, a Monaco di Baviera. Oggi, dopo quel match che ha segnato forse una svolta nella carriera del numero 3 d’Italia, ecco che ne arriva un altro di enorme importanza, che lo porta a cercare alle 20:00 la semifinale al Masters 1000 di Madrid.

Sia l’uno che l’altro arrivano a questo appuntamento con due set persi, ma se per Zverev, che qui ha vinto nel 2021 e in generale ha molto spesso giocato bene. Per Cobolli c’è la chance di arrivare alla prima volta tra i migliori quattro in un torneo di tale categoria. Non solo: continuerebbe l’ottima tradizione italiana in questi anni nei 1000, perché dal 2019 in poi si sono alternati almeno in semifinale (salva la particolarità del 2020) Fognini, Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti e Arnaldi. Una serie che può legittimamente continuare.

Il match tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev sarà il primo della sessione serale sul campo centrale intitolato a Manolo Santana, alle ore 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA COBOLLI-ZVEREV OGGI, ATP MADRID 2026

Giovedì 30 aprile – Stadio Manolo Santana

Sessione diurna

Ore 13:00 Ruud (NOR) [12]-Blockx (BEL) – Quarti ATP

NP Ore 16:00 Baptiste (USA) [30]-Andreeva [9] – Semifinale WTA

Sessione serale

Ore 20:00 Cobolli (ITA) [10]-Zverev (GER) [2] – Quarti ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

NP Ore 21:30 Kostyuk (UKR) [26]-Potapova (AUT) [LL] – Semifinale WTA

PROGRAMMA COBOLLI-ZVEREV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.