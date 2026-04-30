Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming

Si accendono i riflettori sulla Finale Scudetto di SuperLega, con gara-1 pronta a inaugurare una serie che si preannuncia intensa tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova. Un confronto che negli anni è diventato una vera e propria classica del volley italiano e che torna a decidere il titolo tricolore per la sesta volta, confermando il peso specifico di due club protagonisti assoluti dell’ultimo ciclo.

Il cammino verso la finale racconta due percorsi agli antipodi. Perugia ha mantenuto fede alle aspettative sin dalla regular season, chiusa ai vertici con continuità e autorità, proseguendo poi nei playoff con prestazioni solide e convincenti. Una squadra costruita per arrivare fino in fondo, con esperienza, qualità e una struttura di gioco ormai collaudata. Civitanova, invece, ha sovvertito i pronostici, partendo da una posizione più defilata e costruendo passo dopo passo una rimonta entusiasmante: prima l’eliminazione di Trento, poi quella di Verona, fino a conquistare una finale che, a inizio stagione, sembrava complicata da raggiungere.

Con l’inizio della serie, però, tutto si rimette in discussione. Le finali rappresentano un contesto a parte, dove pressione e dettagli diventano determinanti. Gara-1 può già indirizzare l’inerzia della sfida o mantenere aperto ogni scenario. Dal punto di vista tecnico, Perugia parte con qualche certezza in più. La qualità in ricezione, guidata da Massimo Colaci, permette una costruzione di gioco fluida e continua, offrendo a Simone Giannelli la possibilità di variare soluzioni e ritmi. In attacco, i riferimenti principali sono Ben Tara e Plotnytskyi, ma la forza degli umbri sta soprattutto nella profondità della rosa: giocatori come Semeniuk e Russo garantiscono alternative di alto livello in ogni fase. Fondamentale anche l’impatto del servizio, spesso aggressivo, e il gioco al centro, rapido ed efficace, anche se in alcune situazioni il muro può lasciare spazi contro attaccanti di grande qualità.

Civitanova si presenta con caratteristiche differenti ma altrettanto insidiose. Il punto di riferimento offensivo è Aleksandar Nikolov, protagonista della stagione e uomo chiave nei momenti decisivi. Il servizio rappresenta una delle armi principali della Lube, con lo stesso Nikolov e Bottolo capaci di mettere in difficoltà qualsiasi ricezione. A dare equilibrio al sistema è Loeppky, spesso decisivo nei frangenti più delicati, mentre in cabina di regia Boninfante ha trovato continuità proprio nella fase playoff, garantendo una distribuzione efficace.

Sul piano difensivo, Civitanova può contare su un muro solido, impreziosito dall’esperienza di Podrascanin, elemento determinante sia nella lettura delle situazioni sia nella finalizzazione. Resta però fondamentale la gestione degli errori, soprattutto al servizio, che in una finale possono incidere in maniera significativa. Le statistiche stagionali confermano l’equilibrio: Perugia si distingue per una maggiore incisività in attacco, mentre Civitanova ha numeri migliori al servizio. Anche a muro le differenze sono contenute, a dimostrazione di una sfida che si giocherà su dettagli e momenti. I precedenti contribuiscono ad accrescere il fascino della serie, con un bilancio complessivo molto equilibrato e diverse finali decise solo all’ultimo atto. Una rivalità che ha segnato un’epoca e che è pronta ad aggiungere un nuovo capitolo, con lo Scudetto ancora una volta in palio tra due delle grandi protagoniste del volley italiano.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Barton di Perugia giovedì 30 aprile con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Dazn (saltuariamente visibile sul canale 214 di Sky), Rai Play e VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova.

A CHE ORA LA FINALE PLAYOFF DI SUPERLEGA DI VOLLEY MASCHILE

Giovedì 30 aprile – Pala Barton di Perugia

Ore 20.30 Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta su Raisport HD

PROGRAMMA FINALE PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY MASCHILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD (canale 58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: Dazn, Rai Play, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.