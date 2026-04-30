LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sarà decisiva per il primo posto?

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Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, nona sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026, in programma a Ginvera, in Svizzera. La coppia azzurra, formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner, fino ad ora ha ottenuto sei vittorie e una sconfitta, e la sfida contro il tandem scozzese potrebbe regalare ai due azzurri il primo posto nel gruppo B.

Il team azzurro, reduce dal bronzo olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026, si troverà davanti una coppia di altissimo livello, formata da Katie McMillan e Angus Bryce, che in questa rassegna iridata sono stati gli unici in grado di battere il Canada, attualmente in testa alla classifica del girone con Costantini e Mosaner. La squadra scozzese, inoltre, è l’unica coppia che potrebbe scippare il primo posto nella graduatoria alla coppia azzurra e a quella canadese.

Nella giornata di ieri, i campioni olimpici del 2022, hanno sconfitto con un sonoro 8-4 i padroni di casa elvetici, che sulla carta erano un ostacolo da sottovalutare, avendo vinto contro la Scozia. Questo match, per Stefania Costantini e Amos Mosaner non sarà l’unico in cui scenderanno in campo nella giornata di domani: alle ore 10.00 la coppia azzurra sfiderà la Corea del Sud, attualmente quarta nel gruppo B, poi alle ore 19.00 andrà in scena il match con la Scozia, per un incontro che si preannuncia carico di emozioni e pathos.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, nona sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginvera, in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti!