ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 30 aprile, ordine di gioco, streaming

Oggi, giovedì 30 aprile, giornata dedica agli ultimi due quarti di finale del singolare maschile e alle semifinali di quello femminile a Madrid. Il torneo “1000” Combined prosegue nel proprio incedere sul campo “Manolo Santana” le emozioni non mancheranno di certo.

Jannik Sinner ha effettuato il passaggio di testimone in senso figurato a Flavio Cobolli in casa Italia. L’altoatesino ieri si è imposto contro il padrone di casa Rafael Jodar, qualificandosi per la prima volta in carriera in semifinale nel torneo iberico. Ci proverà anche Flavio, contrapposto al n.3 del mondo, Alexander Zverev, e sconfitto già nell’ATP500 di Monaco di Baviera.

A dare il via al programma ci saranno il norvegese Casper Ruud e il belga Alexander Blockx. Lo scandinavo, campione del 2025, cercherà di prevalere nei confronti del suo più inesperto avversario, mettendo sul piatto il proprio feeling con la terra rossa madrilena. A seguire vi sarà la sfida tra la sorprendente americana Hailey Baptiste e la russa Mirra Andreeva (non prima delle 16:00) in un confronto aperto a ogni risultato. La seconda semifinale femminile vedrà poi l’ucraina Marta Kostyuk e la russa naturalizzata Anastasia Potapova.

Il programma odierno del torneo di Madrid avrà inizio a partire dalle ore 13:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) per il primo quarto di finale maschile e la prima semifinale femminile, mentre su Sky Sport Tennis (203) ci sarà la trasmissione del programma completo. SuperTennis HD trasmetterà in simulcast i match delle donne. In streaming sarà possibile seguire su SkyGo e su NOW il programma completo; su Tennis Tv solo i match maschili; supertennis.tv e su SuperTennix solo i match femminile. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli vs Zverev.

ATP MADRID 2026 OGGI IN TV

Giovedì 30 aprile

Manolo Santana Stadium – ore 13:00

Casper Ruud NOR vs Alexander Blockx BEL

Hailey Baptiste USA vs Mirra Andreeva RUS (Non prima 16:00)

Flavio Cobolli ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:00)

Marta Kostyuk UKR vs Anastasia Potapova AUT (Non prima 21:30)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Romain Arneodo MON / Valentin Vacherot MON vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

PROGRAMMA ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) per primo quarto di finale maschile (dalle 13:00) e prima semifinale femminile (dalle 16:00), Sky Sport Tennis (203) per la programmazione completa; SuperTennis HD (tabellone femminile)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix (tabellone femminile); SkyGo, NOW (tabellone maschile+femminle), Tennis Tv (tabellone maschile)

Diretta testuale: OA Sport (Cobolli vs Zverev)