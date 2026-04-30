LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini non devono abbassare la guardia

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, ottava sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia si avvicina alle battute conclusive del round robin ai Mondiali di doppio misto 2026 di curling, in corso a Ginevra, con la consapevolezza di aver già superato uno dei momenti più delicati del proprio cammino. Dopo sette incontri, la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner si presenta all’ottava sfida contro la Corea del Sud con un bottino importante e con l’obiettivo di consolidare una posizione di vertice nel gruppo B.

Il percorso degli azzurri è stato fin qui di altissimo livello, costruito con qualità, esperienza e capacità di gestione. Dopo l’esordio vincente contro la Cechia, l’Italia ha alzato progressivamente il ritmo, superando Ungheria e Germania e dimostrando grande solidità nei momenti chiave. L’unico passo falso è arrivato contro il Canada, al termine di una sfida risolta soltanto all’extra end, segno di un equilibrio ai massimi livelli. Da lì in poi, però, è arrivata una risposta da grande squadra: il successo netto sulla Finlandia, il dominio contro gli Stati Uniti e la vittoria contro la Svizzera padrona di casa hanno rilanciato con forza le ambizioni tricolori. Con cinque successi e una sola sconfitta, l’Italia è pienamente inserita nella corsa per le primissime posizioni del girone.

Di fronte ci sarà una Corea del Sud che rappresenta un avversario insidioso e imprevedibile. Gli asiatici hanno raccolto fin qui tre vittorie e tre sconfitte, restando agganciati alla zona centrale della classifica e mantenendo vive le proprie possibilità di qualificazione. Il loro cammino racconta di una squadra capace di prestazioni importanti, come i successi contro Scozia e Finlandia, ma anche di qualche passaggio a vuoto contro le big del girone.

Nel dettaglio, la Corea ha mostrato buone qualità tecniche e discrete capacità offensive, ma ha pagato una certa discontinuità nei momenti decisivi delle partite. Le sconfitte contro Canada e Germania hanno evidenziato alcune difficoltà nella gestione dei finali, mentre nelle vittorie è emersa una squadra capace di alzare il livello e sfruttare gli episodi favorevoli. Un profilo che la rende pericolosa, soprattutto se lasciata entrare in partita.

Per l’Italia sarà fondamentale mantenere l’identità mostrata fin qui: precisione, pazienza e grande lettura tattica. Constantini e Mosaner stanno confermando tutto il loro valore, facendo leva su un’intesa ormai rodata e su una capacità di gestione delle fasi cruciali che rappresenta uno dei loro punti di forza principali. Non è un caso che il binomio azzurro continui a essere tra i riferimenti della disciplina, come dimostrato anche dal recente podio olimpico a Milano-Cortina.

La sfida contro la Corea del Sud diventa così un passaggio chiave per consolidare la classifica e presentarsi nel miglior modo possibile alle ultime giornate del girone. In una competizione dove ogni dettaglio pesa, l’Italia ha l’occasione di ribadire il proprio ruolo e di continuare la corsa verso un piazzamento di vertice e la difesa del titolo mondiale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, ottava sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.