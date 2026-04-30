LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da classica, dipende da Pogacar

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. 173.1 chilometri da Rue a Vucherens per una frazione decisamente mossa e nervosa. Difficile ipotizzare tentativi degli uomini di classifica, ma quando c’è in gara Tadej Pogacar, la miccia potrebbe accendersi da un momento all’altro. Appuntamento alle 13.20 con la partenza ufficiale della seconda tappa della corsa elvetica.

Percorso che sarà caratterizzato da un circuito con il primo passaggio sulla linea del traguardo dopo soli 25 km dal via. Breve strappetto non contrassegnato come GPM che proietterà la corsa verso lo sprint intermedio di Chapelle. L’asperità della tornata sarà la salita di Vullens (3.6 km al 4.8% di pendenza media), ascesa da ripetere in tre occasioni quanti saranno i giri del circuito da percorrere. Nell’ultima tornata la salita terminerà a soli 2200 metri dall’arrivo, con la strada che tirerà all’insù anche verso il traguardo. Pochissimi i metri di pianura previsti in giornata nonostante l’assenza di salite impegnative, con oltre 3000 metri di dislivello da percorrere.

Per forza di cose il favorito non può non essere Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Il campione del mondo vorrà concedere il bis dopo il successo maturato nella prima tappa. Attenzione alle possibili alternative del team emiratino quali Pavel Sivakov e Kevin Vermaerke. In casa Red Bull-BORA-hansgrohe va tenuta d’occhio la coppia composta da Florian Lipowitz e Primoz Roglic, mentre ha dimostrato di essere in palla Jorgen Nordhagen (Team Visma – Lease a Bike). Tra i possibili attaccanti spiccano Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek) e Pablo Castrillo (Movistar Team). In caso di arrivo in volata ristretta potrebbe dire la sua Dorian Godon (INEOS Grenadiers), vincitore del prologo che ha inaugurato la corsa a tappe svizzera.

La seconda tappa del Giro di Romandia 2026 inizierà alle 13.20. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!