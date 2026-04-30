LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’italiano Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, ed il tedesco Alexander Zverev, accreditato della seconda testa di sere, valido per l’ultimo dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis.

Il match del terzultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il teutonico sarà il terzo in programma dalle ore 13.00 di giovedì 30 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 20.00. Prima di loro giocheranno Ruud-Blockx (dalle 13.00) e Baptiste-Andreeva (non prima delle 16.00).

Ci sono tre precedenti tra i due, con Zverev in vantaggio per 2-1: il tedesco ha vinto nei sedicesimi del Roland Garros 2025 per 6-2 7-6 (4) 6-1 e nei quarti di finale di Halle 2025 per 6-4 7-6 (6), ma Flavio Cobolli si è imposto nell’ultima sfida, giocata in semifinale a Monaco di Baviera lo scorso 18 aprile, vinta col punteggio di 6-3 6-3.

La sfida tra Cobolli e Zverev sarà la terza di giornata, dopo Ruud-Blockx (dalle 13.00) e Baptiste-Andreeva (non prima delle 16.00): il match inizierà comunque non prima delle ore 20.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’italiano Flavio Cobolli ed il tedesco Alexander Zverev, valido per l’ultimo dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!