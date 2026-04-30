Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Rue-Vucherens: orari, tv, streaming. Arrivo adatto a Pogacar

Tadej Pogacar ha vinto, ma non stravinto. Lo sloveno si è aggiudicato la tappa di ieri, la Martigny-Martigny battendo in volata il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe, il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e il norvegese Jorgen Nordaghen del Team Visma | Lease a Bike. Il Giro di Romandia riparte per la seconda tappa, la Rue-Vucherens di 173,1 chilometri, frazione nella quale ci sono tutte le premesse per assistere ad uno spettacolo di assoluto livello e diversi scenari possibili per il finale.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.20

Lo sloveno attaccherà ancora per consolidare il proprio vantaggio o lascerà spazio ad una fuga da lontano in attesa di capire quanto potrà succedere nelle frazioni successive? Come si comporteranno gli altri candidati alla conquista del successo finale?

Come seguire il Giro di Romandia? L’evento non riceverà alcun tipo di copertura tv. Sarà possibile seguire la corsa in streaming su Eurosport 2 (dalle 15:30 alle 17:30), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport vi offrirà la diretta testuale integrale della gara con aggiornamenti in tempo reale.

PERCORSO

La corsa inizia con un tratto in linea che non presenta particolari difficoltà. I corridori, arrivati a Vucherens, passeranno una prima volta sotto lo striscione del traguardo per immettersi nel circuito che caratterizzerà la giornata. L’anello di 46,5 chilometri, che sarà ripetuto tre volte, presenta come difficoltà principale il GPM di Vuillens (3.1 km al 5,4% di pendenza media). L’ultimo scollinamento sarà a meno di tre chilometri dall’arrivo, ma il finale presenta ancora tratti in pendenza che renderanno incerto l’arrivo.

FAVORITI

Il primo nome da citare non può che essere quello di Tadej Pogacar. Se lo sloveno dovesse decidere di attaccare la corsa diventerebbe certamente dura e selettiva. Non è però da escludere la possibile partenza di una fuga o l’arrivo di un gruppo ristretto. In quel caso sono diversi i nomi in grado di poter dir la propria: lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla potrebbe giocarsi le proprie carte in uno scenario del genere così come il duo della Red Bull Florian Lipowitz-Primoz Roglic e Lenny Martinez della Bahrain-Victorious. In casa Italia potrebbero provare a mettersi in evidenza Antonio Tiberi della Bahrain, reduce dal sesto posto di ieri, e Lorenzo Germani della Groupama -FDJ, quest’ultimo soprattutto in caso di attacco da lontano.

CALENDARIO GIRO DI ROMANDIA 2026

Giovedì 30 aprile – Rue-Vucherens (173,1 chilometri)

Orario partenza: 13.20

Orario d’arrivo: 17.15 circa

PROGRAMMA GIRO DI ROMANDIA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: dalle 15.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.