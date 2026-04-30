Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streaming

L’Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno disputando sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini concluderanno la propria avventura nel round robin: gli azzurri saranno impegnati nell’ottava e nella nona partita della fase a gironi, al termine si conoscerà quale sarà il destino dei Campioni del Mondo in carica, presentatisi in terra elvetica per andare a caccia del colpaccio.

Appuntamento alle ore 10.00 per il match contro gli asiatici Kim/Jeong e alle ore 19.00 per il confronto contro i britannici McMillan/Bryce. Ricordiamo che solo la prima classificata del gruppo B accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza del raggruppamento disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la zona medaglie: la coppia tricolore è in piena corsa per l’ammissione alla fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia ai Mondiali 2026 di curling doppio misto nella giornata di oggi (giovedì 30 aprile). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING OGGI

Giovedì 30 aprile

Ore 10.00 Italia vs Corea del Sud

Ore 19.00 Italia vs Scozia

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.