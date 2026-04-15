Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa catalana contro lo spagnolo Pedro Martinez, il tennista italiano sarà atteso da un incrocio decisamente impegnativo contro la testa di serie numero 5 del tabellone, al suo secondo match dopo tre mesi di assenza dai campi internazionali (la sua ultima apparizione risaliva agli Australian Open nel mese di gennaio).

L’appuntamento è per giovedì 16 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 13.30: il programma di giornata sul Pista Rafa Nadal sarà aperto da Rincon/Roca Batalla-Krajlcek-Mektic, poi a seguire (e non prima delle ore 13.30) toccherà al piemontese.

Il 30enne, numero 66 del ranking ATP, affronterà il 28enne, numero 15 del mondo. Rublev conduce per 3-2 nei precedenti: l’azzurro ebbe la meglio agli Internazionali d’Italia nel 2021 e nel 2023, mentre il russo ha prevalso agli ottavi di Metz nel 2024 e ai sedicesimi del Masters 1000 del Canada lo scorso anno. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il ceco Thomas Machac, che ha beneficiato del ritiro di Carlos Alcaraz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Rublev, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 17.45), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Mix (canale 211): il canale esatto verrà definito in mattinata. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-RUBLEV, ATP BARCELLONA

Giovedì 16 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.30 Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Pista Rafa Nadal, si giocherà Rincon/Roco Batalla-Krajlcek/Mektic. Al termine, e non prima delle ore 13.30, toccherà a Sonego.

PROGRAMMA SONEGO-RUBLEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 17.45), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.