Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Corentin Moutet agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa catalana contro lo spagnolo Martin Landaluce, il tennista italiano cercherà di farsi strada in questo appuntamento in modo da rialzare la testa dopo le premature eliminazioni subite tra i Masters 1000 di Indian Wells e Montecarlo, dovute anche a qualche criticità fisica con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi.

Il toscano ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura, ma dovrà stare molto attento all’ostacolo francese, che all’esordio aveva regolato il peruviano Ignacio Buse in due set. L’appuntamento è per giovedì 16 aprile, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 16.00: il programma di giornata sul Pista Rafa Nadal sarà aperto da Rincon/Roca Batalla-Krajlcek-Mektic, poi a seguire (non prima delle ore 13.30) toccherà al confronto tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev.

Il 24enne, numero 9 del mondo, affronterà il 26enne, numero 31 del ranking ATP. Lorenzo Musetti conduce per 2-0 nei precedenti, entrambi andati in scena lo scorso anno: 6-2, 6-2 agli ottavi di finale a Buenos Aires (sulla terra rossa) e 6-3, 6-4 ai quarti di finale di Vienna (sul cemento indoor). In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e lo statunitense Brandon Nakashima.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Moutet, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 17.45), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Mix (canale 211): il canale esatto verrà definito in mattinata. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-MOUTET, ATP BARCELLONA

Giovedì 16 aprile

Terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 16.00 Lorenzo Musetti vs Corentin Moutet

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Pista Rafa Nadal, si giocheranno nell’ordine: Rincon/Roco Batalla-Krajlcek/Mektic, Sonego-Rublev (non prima delle ore 13.30). A seguire, e non prima delle ore 16.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-MOUTET: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 17.45), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.