LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: azzurra a caccia dei quarti contro la giovane ucraina

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’ucraina Veronika Podrez, valido per gli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen.

La marchigiana, numero 7 del seeding e 41 del mondo, dopo aver sconfitto in tre set all’esordio la russa Alina Charaeva, si troverà opposta alla diciannovenne ucraina, proveniente dalle qualificazioni. Nonostante un divario nel ranking WTA di oltre centocinquanta posizioni, questo match potrebbe nascondere diverse insidie per l’azzurra, con la sua avversaria che ha concesso appena dieci game tra qualificazioni e primo turno.

Nella prima sfida del tabellone principale Podrez ha piegato la statunitense Sloane Stephens con un netto 6-2, 6-1, mentre Cocciaretto non ha giocato il suo miglior tennis nella vittoria sofferta contro la Charaeva. Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera.

Questo incontro sarà il terzo match di giornata sul Campo Centrale, con il programma di giovedì 16 aprile che scatterà alle ore 11.30 con la sfida tra Dominika Salkova e Tatjana Maria. A seguire toccherà alla statunitense Hailey Baptiste, opposta alla bielorussa Iryna Shymanovich: successivamente scenderà in campo l’azzurra.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’ucraina Veronika Podrez, valida per gli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!