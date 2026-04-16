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Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 16 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara
Oggi, giovedì 16 aprile, andrà in scena a Riccione la terza giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-3 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, secondo una formula diversa dalla solita: il vincitore della singola staccherà il biglietto per la rassegna continentale e i qualificati saranno più di uno nel caso in cui si eguagliasse o si migliorasse il limite cronometrico imposto dalla FIN.
LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 18.00
Il via alle danze lo daranno le serie lente degli 800 stile libero maschili, che poi nel pomeriggio vedranno al via Luca De Tullio da cui ci si aspetta il successo. Nelle batterie poi assisteremo alla sequenza dei 200 misti donne e uomini. Osservati specialità saranno Anita Gastaldi, che dovrà guardarsi da Giada Alzetta e Sara Franceschi, e Alberto Razzetti.
Nei 100 stile libero femminili, Sara Curtis vorrà dare altri segnali, dopo aver impressionato la vasca coi suoi 50 dorso da record italiano. Nella medesima specialità al maschile sarà la volta di Carlos D’Ambrosio e Alessandro Miressi che si sfideranno per il titolo nella gara regina. Nella sessione serale, poi, Simona Quadarella andrà a caccia del successo dei 1500 stile libero, per dare un seguito alle ottime prestazioni cronometriche dei giorni precedenti.
La terza giornata dei campionati italiani di nuoto 2026, in programma a Riccione, sarà divisa in due sessioni: dalle ore 10:00 ci saranno le eliminatorie; dalle 18:00 sono previste le finali. La copertura televisiva dell’evento sarà offerta da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay limitatamente alla sessione serale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni menzionate.
CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026 OGGI
Giovedì 16 aprile
Sessione mattutina
10:00 800 stile libero uomini – Serie 2
10:10 200 misti donne – Eliminatorie
10:24 200 misti uomini – Eliminatorie
10:39 100 stile libero donne – Eliminatorie
10:50 100 stile libero uomini – Eliminatorie
11:05 1500 stile libero donne – Serie 2
Sessione serale
18:00 800 stile libero uomini – Serie 1
18:12 200 misti donne – Finale Junior
A seguire 200 misti donne – Finale B/A
18:25 200 misti uomini – Finale Junior
A seguire 200 misti uomini – Finale B/A
18:40 100 stile libero donne – Finale Junior
A seguire 100 stile libero donne – Finale B/A
18:50 100 stile libero uomini – Finale Junior
A seguire 100 stile libero uomini – Finale B/A
19:00 1500 stile libero donne – Serie 1
19:32 4×100 mista uomini – Serie
19:48 4×100 mista donne – Serie
BIG AZZURRI IN GARA
Giovedì 16 aprile
Sessione mattutina
10:00 800 stile libero uomini – Serie 2
10:10 200 misti donne – Eliminatorie – Giada Alzetta, Anita Gastaldi, Sara Franceschi
10:24 200 misti uomini – Eliminatorie – Alberto Razzetti
10:39 100 stile libero donne – Eliminatorie – Sara Curtis
10:50 100 stile libero uomini – Eliminatorie – Carlos D’Ambrosio, Alessandro Miressi
11:05 1500 stile libero donne – Serie 2
Sessione serale
18:00 800 stile libero uomini – Serie 1 – Luca De Tullio, Gabriele Detti
18:12 200 misti donne – Finale Junior
A seguire 200 misti donne – Finale B/A
18:25 200 misti uomini – Finale Junior
A seguire 200 misti uomini – Finale B/A
18:40 100 stile libero donne – Finale Junior
A seguire 100 stile libero donne – Finale B/A
18:50 100 stile libero uomini – Finale Junior
A seguire 100 stile libero uomini – Finale B/A
19:00 1500 stile libero donne – Serie 1 – Simona Quadarella
19:32 4×100 mista uomini – Serie
19:48 4×100 mista donne – Serie
PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (solo la sessione serale)
Diretta streaming: RaiPlay (solo la sessione serale)
Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)