LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida difficile, ma il tabellone si è aperto senza Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno e ottavi di finale che vede di fronte Lorenzo SONEGO al russo Andrey Rublev per un posto nei quarti del prestigioso ATP 500 di Barcellona (ESP).

Il tabellone si è aperto e senza Alcaraz e De Minaur si può sognare in grande, soprattutto in chiave Lorenzo Musetti, ma anche per il torinese che è appena tornato alle competizioni dopo una lunga assenza. L’esordio è stato convincente e la vittoria in tre parziali contro il beniamino di casa Pedro Martinez ha dato 50 punti importanti all’ex semifinalista degli Internazionali d’Italia. In palio uno slot nei quarti contro Machac!

Il russo evoca buoni ricordi, visto che abbiamo ancora negli occhi quel 3° turno del Roland Garros e quella clamorosa rimonta da due set a zero sotto di Sonego, che ha battuto il giocatore russo in due occasioni su cinque cosiderando solo gli incontri a livello di circuito maggiore. Sulla terra però è avanti il torinese che vinse anche a Roma nei quarti del 2021 mentre Rublev lo ha battuto solo al Challenger di Cortina nel lontanissimo 2016.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno di Barcellona che vede di fronte Lorenzo SONEGO al russo Andrey Rublev per un posto in quarti di finale: si parte non prima delle ore 13:30, vi aspettiamo!