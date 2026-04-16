Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, programma, streaming

Domenica 19 aprile (ore 18.00) si giocherà Conegliano-Milano, gara-3 della finale scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso proseguirà la serie al meglio delle cinque partite che assegnerà il tricolore, ormai siamo arrivati a un momento cruciale del confronto: le Pantere hanno vinto i primi due incontri, conducono per 2-0 e sono così a un solo successo dalla conquista dell’ottavo scudetto di fila, mentre le meneghine proveranno a imporsi in trasferta per allungare la contesa.

La formazione allenata da coach Daniele Santarelli si affiderà su stelle come l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete, invece, il sestetto di coach Stefano Lavarini farà leva sull’opposto Paola Egonu, lsule schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, sulle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, sulla palleggiatrice Francesca Bosio, sul libero Eleonora Fersino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, gara-3 della finale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, GARA-1 FINALE SCUDETTO VOLLEY

Domenica 19 aprile

Ore 18.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.