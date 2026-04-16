Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in gara

Si apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia. La rassegna continentale prende il via con quattro categorie di peso che promettono fin da subito spettacolo e confronti di alto livello: -48 kg, -52 kg, -60 kg e -66 kg. È l’inizio di una settimana intensa, in cui i migliori judoka europei si contenderanno i titoli continentali e metteranno alla prova la propria condizione in un appuntamento chiave della stagione.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI JUDO DALLE 8.00

L’attenzione, almeno in casa Italia, si concentra in particolare sulle categorie femminili, dove le azzurre hanno concrete ambizioni di medaglia. Nei -48 kg riflettori puntati su Assunta Scutto, campionessa del mondo e attualmente tra le principali protagoniste del circuito internazionale. Il sorteggio non è stato dei più favorevoli: lungo il suo possibile cammino potrebbero presentarsi avversarie di grande spessore come Tara Babulfath e Shirine Boukli, già nelle fasi cruciali del torneo. Un percorso quindi tutt’altro che semplice, che metterà subito alla prova la solidità e le ambizioni dell’azzurra.

Grande curiosità anche nei -52 kg per Odette Giuffrida, atleta di esperienza e caratura internazionale. Per lei l’esordio appare sulla carta alla portata, ma sarà soprattutto nelle fasi successive che il livello della competizione salirà sensibilmente. La sua capacità di gestire i momenti chiave del torneo potrebbe rivelarsi determinante in ottica podio.

Sul fronte maschile, l’Italia si presenta con tre atleti distribuiti tra -60 kg e -66 kg. Nei -60 kg Andrea Carlino è atteso da un tabellone particolarmente impegnativo: superato l’esordio contro Gal Blazic, potrebbe trovarsi di fronte uno dei favoriti, il numero due del ranking mondiale Aghayev. Una sfida che richiederà fin da subito grande concentrazione e una prestazione di alto livello.

Nei -66 kg, invece, saranno due gli azzurri in gara: Elios Manzi e Valerio Accogli. Pur non partendo tra i principali candidati al titolo, entrambi avranno l’opportunità di giocarsi le proprie carte senza particolari pressioni, cercando di inserirsi come possibili outsider e sorprendere avversari più quotati.

La prima giornata degli Europei di judo a Tbilisi, in Georgia, riguarderà come detto –48 kg, -52 kg donne; -60 kg e -66 kg uomini. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD limitatamente al Final Block (ore 14:00 italiane); in streaming ci sarà la copertura completa (ore 08:00 eliminatorie; ore 14:00 Final Block) su Judo Tv, mentre su RaiPlay solo del Final Block citato. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

EUROPEI JUDO 2026 OGGI

Giovedì 16 aprile (orari italiani)

Ore 08:00 eliminatorie -48kg, -52kg donne; -60 kg, -66 kg uomini

Ore 14:00 Final Block -48kg, -52kg donne; -60 kg, -66 kg uomini – Diretta tv su RaiSport HD

AZZURRI IN GARA

Giovedì 16 aprile (orari italiani)

Ore 08:00 eliminatorie -48kg, -52kg donne; -60 kg, -66 kg uomini – Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Andrea Carlino, Elios Manzi, Valerio Accogli

Ore 14:00 Final Block -48kg, -52kg donne; -60 kg, -66 kg uomini – Eventualmente Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Andrea Carlino, Elios Manzi, Valerio Accogli

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo Final Block)

Diretta streaming: RaiPlay (solo Final Block), Judo Tv (copertura completa)

Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)