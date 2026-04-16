LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del francese

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LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30)

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, partita valevole per gli ottavi di finale dell‘ATP 500 di Barcellona 2026. Il numero 9 del mondo torna in campo dopo il buon successo all’esordio contro Landaluce e cerca l’accesso ai quarti del torneo spagnolo.

Barcellona potrebbe essere un punto di svolta della stagione di Musetti. Il toscano è arrivato a questo torneo con poche certezze a causa delle tante settimane saltate dopo l’infortunio rimediato agli Australian Open. All’esordio in questo torneo Musetti ha avuto la meglio in due set del giovane talento spagnolo, in una partita giocata in crescendo e che gli ha permesso di trovare ritmo con i colpi da fondo.

L’avversario odierno è uno dei giocatori più imprevedibili del circuito. Moutet è un tennista dotato di grande talento, che diverse volte però cerca più l’estetica che il punto. Il transalpino ha diverse armi per essere competitivo, specialmente sulla terra, potendo contare su diverse variazioni nel proprio gioco. All’esordio il francese ha sconfitto Ignacio Buse con un doppio 6-4.

L’incontro è il terzo in programma sulla Pista Rafa Nadal dopo Rincon/Roco Batalla-Krajlcek/Mektic e Sonego-Rublev, ma non inizierà prima delle 16.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Musetti e Moutet con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!