LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: il giorno di Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio nei 100 sl

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga. Prosegue alla piscina comunale di Riccione il percorso che porterà a definire l’ossatura della Nazionale italiana in vista degli Europei di Parigi di agosto, in un contesto che si conferma di altissimo livello per partecipazione e qualità tecnica. Dopo una prima giornata ricca di indicazioni, il programma odierno rappresenta un altro passaggio chiave per chi punta a conquistare un posto in azzurro.

La seconda giornata si apre come da tradizione con le prove di fondo e mezzofondo, sempre decisive nel delineare gerarchie e stato di forma. Alle 10 spazio alle serie lente degli 800 stile libero uomini, con un campo partenti di grande qualità guidato da Tommaso Griffante (7’50”50) e Luca De Tullio (7’51”47), senza dimenticare l’esperienza di Gabriele Detti (7’54”64) e la presenza di atleti come Davide Marchello e Matteo Diodato, pronti a inserirsi nella lotta per la finale serale. Sarà una gara da interpretare con attenzione nella gestione del ritmo, in vista della serie veloce del pomeriggio, dove si assegnerà il titolo.

A seguire entreranno in scena i 200 misti donne, una delle gare più complete del programma. I riflettori sono puntati su Sara Franceschi (2’10”95) e Anita Gastaldi (2’10”97), separate da appena due centesimi nei tempi di iscrizione, con Anna Pirovano pronta a inserirsi in una sfida che promette equilibrio e contenuti tecnici di alto livello. Attenzione anche alla crescita delle più giovani, come Caterina Santambrogio, in un contesto che mescola esperienza e nuove leve. Subito dopo sarà la volta dei 200 misti uomini, con il campione europeo Alberto Razzetti (1’57”05) a guidare il lotto dei partecipanti. Alle sue spalle si candidano come principali antagonisti Massimiliano Matteazzi, Christian Mantegazza e Lorenzo Glessi, in una gara che spesso si decide nella gestione delle transizioni tra gli stili e nella capacità di mantenere velocità nell’ultima frazione a stile libero.

Il programma del mattino proseguirà con le batterie delle gare veloci, a partire dai 100 stile libero donne, dove la più attesa è Sara Curtis (52”76), già protagonista in apertura di manifestazione. Alle sue spalle un gruppo molto compatto con Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Sofia Morini, senza dimenticare il talento emergente di Alessandra Mao. Una gara che si preannuncia velocissima, con margini minimi per l’accesso alle finali.

Grande densità anche nei 100 stile libero uomini, probabilmente una delle gare più spettacolari dell’intera giornata. Il miglior accredito è di Carlos D’Ambrosio (47”43), ma la concorrenza è di altissimo livello: Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi sono pronti a contendersi un posto nelle finali del pomeriggio, in una sfida dove il dettaglio farà la differenza già dalle batterie.

A chiudere la sessione mattutina saranno le serie lente dei 1500 stile libero donne, anticipo della prova regina del mezzofondo femminile che troverà il suo culmine nella sessione serale con la serie veloce che ha Simona Quadarella come grande favorita ma con la possibilità per l’Emma Vittoria Giannelli vista martedì di puntare alla qualificazione diretta a Parigi

Come sempre, il meccanismo della manifestazione prevede che i migliori tempi delle batterie del mattino qualifichino gli atleti alle finali del pomeriggio, articolate tra finali giovanili, B e A. Dalle 18 si entrerà nel vivo con la serie veloce degli 800 stile libero uomini, seguita dalle finali dei 200 misti e dei 100 stile libero, prima della chiusura affidata ai 1500 stile libero donne e alle staffette 4×100 miste.

Il valore tecnico della giornata è particolarmente elevato: si tratta di gare che, per caratteristiche, offrono indicazioni fondamentali sia sulla condizione aerobica sia sulla velocità pura, due elementi chiave in vista degli appuntamenti internazionali. Riccione continua a essere un crocevia decisivo: vincere il titolo italiano rappresenta un passo importante, ma sarà altrettanto fondamentale nuotare tempi di alto livello per avvicinare gli standard richiesti per gli Europei.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga a Riccione: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 18.00. Buon divertimento!