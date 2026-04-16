LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: si comincia! Subito Andrea Carlino sul tatami di Tbilisi

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08.10 Carlino cerca ancora un ribaltamento, partendo da una presa alla cintura. Niente da fare.

08.08 Grande aggressività di Carlino, che cerca di piegare la resistenza dell’avversario, gravato da due shido.

08.07 Si va al Golden Score!

08.06 Attenzione shido anche per Carlino, causato da un falso attacco.

08.06 Aggressivo Carlino che cerca ancora di schienare il rivale. Blazic viene sanzionato per passività e sono due shido.

08.05 Cerca il ribaltamento Carlino, prendendo Blazic alla cintura, ma lo sloveno si salva.

08.04 Tenta lo schienamento Carlino, ma Blazic si salva.

08:04 Shido a Blazic per falso attacco.

08.03 Carlino e Blazic cercano la presa al bavero per poi effettuare il ribaltamento.

08.02 Carlino e Blazic iniziano il loro match.

08.02 Nello stesso momento ci saranno i match per i 60 kg tra lo sloveno Starkel e l’ucraino Lesiuk e nei -66 kg tra il britannico Charlie Young e il serbo Marko Jorgic

08.01 Si comincia subito con un azzurro in scena. Sarà Andrea Carlino a esordire nei -60 kg, opposto allo sloveno Gal Blazic

08.00 Si comincia sui tatami di Tbilisi!

07.58 Nei -66 kg, invece, saranno due gli azzurri in gara: Elios Manzi e Valerio Accogli. Pur non partendo tra i principali candidati al titolo, entrambi avranno l’opportunità di giocarsi le proprie carte senza particolari pressioni, cercando di inserirsi come possibili outsider e sorprendere avversari più quotati.

07.57 Sul fronte maschile, l’Italia si presenta con tre atleti distribuiti tra -60 kg e -66 kg. Nei -60 kg Andrea Carlino è atteso da un tabellone particolarmente impegnativo: superato l’esordio contro Gal Blazic, potrebbe trovarsi di fronte uno dei favoriti, il numero due del ranking mondiale Aghayev. Una sfida che richiederà fin da subito grande concentrazione e una prestazione di alto livello.

07.56 Grande curiosità anche nei -52 kg per Odette Giuffrida, atleta di esperienza e caratura internazionale. Per lei l’esordio appare sulla carta alla portata, ma sarà soprattutto nelle fasi successive che il livello della competizione salirà sensibilmente. La sua capacità di gestire i momenti chiave del torneo potrebbe rivelarsi determinante in ottica podio.

07.55 L’attenzione, almeno in casa Italia, si concentra in particolare sulle categorie femminili, dove le azzurre hanno concrete ambizioni di medaglia. Nei -48 kg riflettori puntati su Assunta Scutto, campionessa del mondo e attualmente tra le principali protagoniste del circuito internazionale. Il sorteggio non è stato dei più favorevoli: lungo il suo possibile cammino potrebbero presentarsi avversarie di grande spessore come Tara Babulfath e Shirine Boukli, già nelle fasi cruciali del torneo. Un percorso quindi tutt’altro che semplice, che metterà subito alla prova la solidità e le ambizioni dell’azzurra.

07.53 È l’inizio di una settimana intensa, in cui i migliori judoka europei si contenderanno i titoli continentali e metteranno alla prova la propria condizione in un appuntamento chiave della stagione.

07.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di judo 2026. A Tbilisi (Georgia) si alza il sipario sulla rassegna continentale con i primi quattro tornei: quest’oggi appuntamento con i -48 kg, -52 kg femminili; -60 kg e -66 kg maschili.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di judo 2026. A Tbilisi (Georgia) si alza il sipario sulla rassegna continentale con i primi quattro tornei: quest’oggi appuntamento con i -48 kg, -52 kg, -60 kg e -66 kg.

Grande attenzione soprattutto per i due tornei femminili, dove l’Italia si gioca subito due carte importanti. Nei -48 kg il Bel Paese sarà rappresentato da Assunta Scutto, campionessa del mondo nonché numero 4 del mondo. L’azzurra non è stata fortunatissima nel sorteggio che ha messo sulla sua strada Tara Babulfath e Shirine Boukli, rispettivamente possibili avversarie di quarti e semifinali. Grande attesa anche per vedere sul tatami Odette Giuffrida, che avrà un debutto sulla carta agevole per poi alzare il livello con il prosieguo del torneo.

Saranno tre gli italiani al via dei due tornei maschili. Nei -60 kg tabellone complicato per Andrea Carlino che, qualora dovesse superare Gal Blazic all’esordio, si ritroverebbe contro Aghayev, numero 2 del mondo. L’Italia conterà su due carte nei -66 kg Elios Manzi e Valerio Accogli che proveranno a stupire, nonostante non partano tra i favoriti del torneo.

La giornata inizierà alle 8.00, orario italiano, con l’elimination round mentre l’appuntamento per la final block è alle 14.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di judo con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!