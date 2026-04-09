Berrettini-Fonseca oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini contro Joao Fonseca, 10 anni di differenza e una Montecarlo pronta a vedere quello che è il secondo capitolo di un confronto generazionale. E, per il romano, può davvero essere una grande occasione, quella odierna, per ritrovare quei lidi che, senza i tanti, troppi infortuni, avrebbe frequentato con più continuità.

Solo uno finora il precedente, ma relativo a un Fonseca che era ancora lontano da quanto è oggi per due motivi: uno d’età, l’altro di esperienza sul circuito maggiore. In Coppa Davis finì 6-1 7-6(5) per Matteo, ma già al tempo si parlava, e molto bene, del brasiliano. La chance è quella di andare a disputare per la prima volta i quarti nel Principato per il capitolino: sarebbe anche la quinta volta a questo livello in un 1000.

Il match tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca inizierà alle ore 11:00 sul Campo dei Principi (Court des Princes). Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BERRETTINI-FONSECA OGGI, ATP MONTECARLO 2026

Giovedì 9 aprile

Campo dei Principi

Ore 11:00 Berrettini (ITA) [WC]-Fonseca (BRA) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA BERRETTINI-FONSECA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport