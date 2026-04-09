Problemi fisici per Sinner: schiena, pastiglia e intervento del medico. Cosa è successo contro Machac

Jannik Sinner ha patito qualche fastidio fisico nel corso del secondo set, poi perso, contro il ceco Tomas Machac, durante il match valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro si è ripetutamente toccato la schiena.

Si interrompe la striscia di 37 set vinti di fila dall’azzurro nei Masters 1000: Sinner si è ritrovato anche sotto 2-5, con due break di ritardo, e proprio su questa situazione di punteggio al cambio di campo ha preso una pastiglia, anche se non è dato sapere con certezza se l’assunzione sia direttamente legata al fastidio fisico.

L’azzurro è sembrato riprendersi, recuperando entrambi i break di ritardo e volando sul 6-5, ma poi non è riuscito ad evitare il tiebreak, dove è tornato a sembrare in difficoltà, giocando in maniera passiva e toccandosi la schiena. Machac ha incamerato la frazione sul 7-3, rinviando l’esito del confronto al terzo set.

Nel corso della partita decisiva l’azzurro ha strappato il servizio al ceco nel corso del terzo game, e dopo il cambio di campo si è portato sul 3-1. Machac è rimasto in scia sul 2-3, e nel successivo cambio di campo è stato chiamato il medico per Sinner. L’azzurro ha confessato al dottore: “Non mi sento tanto bene“.

Sinner ha riferito che aveva la testa che girava e che si sentiva debole. Allo stesso tempo trattamento anche per Machac, che ha chiamato il medical time-out per un problema al gomito. Al rientro in campo l’azzurro ha tenuto la battuta, portandosi sul 4-2.