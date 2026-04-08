Lorenzo Musetti, brutto colpo nel ranking ATP: sfuma la top5, la cambiale costa posizioni

L’avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo è durata un solo incontro: il tennista italiano è stato sconfitto dal padrone di casa Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6(6), 7-5 e ha dovuto salutare la terra rossa del Principato in maniera prematura. Il toscano era al proprio rientro dopo il ko rimediato al debutto al Masters 1000 di Indian Wells lo scorso 6 marzo contro l’ungherese Marton Fucsovics e aveva saltato il Masters 1000 di Miami per problemi fisici.

Il 24enne si è presentato all’appuntamento dopo aver raggiunto la finale dodici mesi fa e doveva onorare una cambiale consistente di 650 punti, che purtroppo non è riuscito a difendere: la semplice partecipazione a Montecarlo, con l’eliminazione al secondo turno (aveva goduto di un bye al primo), è valsa soltanto 10 punti e dunque il saldo negativo è di ben 640 punti.

Lorenzo Musetti saluta così il Principato con 3.625 punti all’attivo e ha perso almeno quattro posizioni nel ranking ATP: aveva incominciato il torneo al quinto posto, ma ora è stato sicuramente scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime (4.050, agli ottavi), dagli statunitensi Ben Shelton (3.900) e Taylor Fritz (3.870) assenti nel Principato), dall’australiano Alex de Minaur (3.795).

Nella graduatoria virtuale, Lorenzo Musetti si trova al nono posto davanti al russo Daniil Medvedev (decimo con 3.560, eliminato stamattina da Matteo Berrettini). Sfuma la permanenza nella top-5 e lunedì 16 aprile, quando verrà aggiornato il ranking ATP, sarà o nono o decimo: potrebbe scavalcarlo il kazako Alexander Bublik, nel caso in cui raggiungesse le semifinali (è atteso dal ceco Jiri Lehecka, poi eventualmente il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’argentino Tomas Martin Etcheverry).

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ATP al 6 aprile: quinto con 4.265 punti.

Ranking ATP virtuale all’8 aprile (dopo l’eliminazione al secondo turno di Montecarlo): nono con 3.625 punti.

Ranking ATP al 16 aprile: nono o decimo con 3.625 (può essere scavalcato da Alexander Bublik nel caso in cui raggiunga la semifinale).