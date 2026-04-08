ATP Montecarlo 2026, Fonseca e Machac sulla strada di Berrettini e Sinner

La quarta giornata di gare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 sulla terra battuta, si caratterizza per i match che completano i sedicesimi di finale. Saranno il brasiliano Joao Fonseca e il ceco Tomas Machac a sfidare negli ottavi, rispettivamente, Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

In apertura di giornata un ottimo Matteo Berrettini spazza via l’irriconoscibile Daniil Medvedev 6-0 6-0 in soli quarantanove minuti. L’azzurro è l’unico giocatore a non aver perso neanche un game nei primi due turni. Il belga Zizou Bergs domina il russo Andrey Rublev, testa di serie numero quindici, 6-4 6-1 in un’ora e diciotto minuti.

Il brasiliano Joao Fonseca supera il francese Arthur Rinderknech 7-5 4-6 6-3 in due ore e trentatré minuti e sarà il prossimo rivale di Berrettini. Il ceco Tomas Machac ribalta il pronostico sfavorevole della vigilia, regola l’argentino Francisco Cerundolo 7-6(2) 6-3 in un’ora e cinquanta minuti e ora sfiderà Sinner negli ottavi.

Il belga Alexander Blockx piega 6-3 6-3 un Flavio Cobolli decisamente troppo falloso in un’ora e ventisei minuti. In chiusura di giornata sanguinosa sconfitta per Lorenzo Musetti, finalista della scorsa edizione. Il monegasco Valentin Vacherot regola l’azzurro 7-6(6) 7-5 in due ore e nove minuti. Il ceco Jiri Lehecka, undicesimo favorito del tabellone, rimonta il cileno Alejandro Tabilo 4-6 7-6(4) 6-3 al termine di una battaglia di due ore e quarantadue minuti. Alexander Zverev doma il cileno Christian Garin 4-6 6-4 7-5 dopo una maratona di due ore e cinquantadue minuti. Il tedesco, testa di serie numero tre, rimonta dal 4-0 per il rivale nel parziale decisivo.

Il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero sei, elimina il croato Marin Cilic 7-6(4) 6-3 in due ore dopo aver rimontato dall’1-3 iniziale. Il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero nove, piega il francese Corentin Moutet 7-5 6-3 in un’ora e quarantaquattro minuti. L’argentino Tomas Etcheverry, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale, prevale 3-6 6-3 6-2 sul francese Trence Atmane in un’ora e cinquantanove minuti. Il polacco Hubert Hurkacz conferma la solida prova di esordio e liquida 6-2 6-3 l’ungherese Fabian Marozsan.