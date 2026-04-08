ATP Montecarlo 2026, Flavio Cobolli cede in due set al qualificato belga Alexander Blockx

Nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis si ferma il percorso di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che cede nettamente al qualificato belga Alexander Blockx, vittorioso con lo score di 6-3 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. Negli ottavi di finale, domani, la sfida sarà tra il belga ed il numero 5 del seeding, l’australiano Alex de Minaur.

Nel primo set Cobolli nel terzo game risale dal 15-40, ma ai vantaggi concede un terzo break point e questa volta Blockx sfrutta l’occasione ed allunga sul 2-1 col servizio a disposizione. Iniziano i rimpianti, invece, per l’azzurro, che nel quarto gioco non sfrutta due palle per il controbreak sul 15-40, poi ne manca un’altra nel sesto game sul 30-40 ed infine ne sciupa altre due nell’ottavo gioco (sul 30-40 ed ai vantaggi). Blockx va sul 5-3, nel nono game si porta sullo 0-40 ed al secondo set point chiude i conti sul 6-3 in 42 minuti.

Nella seconda frazione è ancora l’azzurro il primo ad andare in difficoltà al servizio: Cobolli nel quarto game finisce sotto 30-40, si salva, ma poi ai vantaggi cede la battuta, col belga che scappa sul 3-1. Blockx non concede occasione di rientro all’azzurro, con Cobolli che non riesce a procurarsi opportunità per il controbreak. Il belga va a servire per il match nel nono game, si porta sul 40-15, ma l’azzurro lo trascina ai vantaggi, dove però Blockx trova il successo al terzo tentativo con un altro 6-3 in 44 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia del belga, che vince 62 punti contro i 50 dell’azzurro, sfruttando 3 delle 7 palle break avute a disposizione in tre game diversi e cancellando tutte le 5 opportunità concesse a Cobolli (tutte nel primo set, in tre giochi differenti). Blockx mette a segno più vincenti, 21-13, e concede meno errori non forzati, 14-24.