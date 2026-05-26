LIVE Darderi-Ofner, Roland Garros 2026 in DIRETTA: avvio che nasconde insidie

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Luciano Darderi e Sebastian Ofner; match valido come primo turno del Roland Garros 2026.

Luciano Darderi è stato protagonista, poco più di una settimana fa, di una splendida cavalcata nel Master 1000 di Roma terminata solo nella semifinale contro Casper Ruud. L’italo-argentino, dopo l’impegno nel torneo di casa, ha cercato di trionfare anche nell’ATP 500 di Amburgo, dove si è arreso a De Minaur ai quarti di finale. Lo stato di forma straordinario di Darderi è certificato anche dalle classifiche ATP e Race, in cui l’azzurro occupa rispettivamente il diciassettesimo e l’undicesimo posto.

Negli ultimi anni Darderi si è migliorato enormemente su tutte le superficie, il tennista nativo di Villa Gesell rimane però un terraiolo fra i più puri di tutto il movimento. Per un giocatore come lui il Roland Garros rappresenta il più importante evento stagionale, quello cerchiato a matita rossa sul calendario. La più grande incognita per l’azzurro sarà la propria condizione fisica, dopo settimane di continuo sforzo fisico.

Dall’altra parte della rete ci sarà Sebastian Ofner (112 ranking atp), esperto tennista austriaco dotato di un gran servizio e che fa della solidità la sua arma principale. Fra i Ofner e Darderi regna l’equilibrio nei due precedenti, entrambi del 2024, l’anno migliore della carriera dell’austriaco. L’azzurro vinse nel torneo su terra rossa di Cordoba, mentre uscì sconfitto sull’erba di Mallorca. Chi vincerà in questo primo turno dello Slam parigino affronterà il vincente fra Quinn e Comesana.

L’incontro fra Luciano Darderi e Sebastian Ofner, primo turno del main drew del Roland Garros 2026, sarà il quarto, a partire dalle 11.00, sul campo 7. Prima della sfida fra l’azzurro e l’austriaco scenderanno sulla terra rossa parigina, in ordine: Griekspoor-Arnaldi (ore 11.00), Fruhvirtova-Jacquemot e Kalinina-Parry. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale del match con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata, Buon divertimento!