Flavio Cobolli in crisi: una vittoria in cinque settimane, ripercussione sul ranking ATP. Nuova classifica e possibili sorpassi

Flavio Cobolli ha perso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo un esordio complicato contro l’argentino Francisco Comesana, la testa di serie numero 10 del tabellone si è arresa al cospetto del belga Alexander Blockx con il punteggio di 6-3, 6-3. Il tennista italiano ha ceduto di schianto contro il poco accreditato numero 91 del ranking ATP, proveniente dalle qualificazioni e già capace di eliminare il canadese Denis Shapovalov nel turno precedente.

Dopo il trionfo conseguito al torneo ATP 500 di Acapulco lo scorso 1° marzo, il 23enne è andato in crisi: eliminazione ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells per mano dello statunitense Frances Tiafoe, sconfitta al debutto al Masters 1000 di Miami contro il belga Raphaela Collignon e ora lo stop prematuro sulla terra rossa del Principato. L’unica vittoria nelle ultime cinque settimane è quella ottenuta lo scorso 6 marzo contro il serbo Miomir Kecmanovic in California.

Un trend poco piacevole per il nostro portacolori e che incide sul ranking ATP: lo scorso 30 marzo aveva raggiunto la sua miglior posizione nella classifica mondiale issandosi al 13mo posto, ma nell’aggiornamento del 6 aprile è scivolato in 16ma piazza e la situazione potrebbe ulteriormente peggiore. Flavio Cobolli può fare affidamento su 2.320 punti, ma nei prossimi giorni potrebbe subire il sorpasso da parte di due giocatori impegnati a Montecarlo.

Il nostro portacolori potrebbe essere superato dal monegasco Valentin Vacherot nel caso in cui raggiunga la finale (2.418 con l’atto conclusivo, 2.768 con la vittoria) e dall’argentino Tomas Martin Etcheverry nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo (2.490 punti). I due giocatori sono nella stessa parte di tabellone (Etcheverry agli ottavi con Alcaraz, Vachetor ai sedicesimi contro Vacherot), dunque soltanto uno potrebbe effettivamente scavalcare Flavio Cobolli, che mal che vada sarà numero 17 del mondo in occasione dell’aggiornamento del ranking ATP previsto lunedì 13 aprile.