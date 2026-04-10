Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Continua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre il programma sul Centrale del Masters 1000 di Montecarlo nella giornata dei quarti di finale, e dall’altra parte della rete si trova di fronte Alexander Zverev.

Il tedesco, numero 3 del mondo, fino ad ora ha avuto un percorso non semplice, perché è stato a un passo dal perdere contro il cileno Cristian Garin all’esordio e poi ha avuto un secondo set non facile contro il belga Zizou Bergs. Fonseca, che ha iniziato dal primo turno, ha eliminato prima il canadese Gabriel Diallo, poi in lotta il francese Arthur Rinderknech e infine, nella miglior partita fin qui giocata, Matteo Berrettini. Per Zverev potenziale seconda semifinale nel Principato, per Fonseca sarebbe la prima assoluta in un 1000.

Il match tra Joao Fonseca e Alexander Zverev inizierà alle ore 11:00 sul Campo Ranieri III (il centrale di Montecarlo). Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA FONSECA-ZVEREV OGGI, ATP MONTECARLO 2026

Venerdì 10 aprile

Ore 11:00 Fonseca (BRA)-Zverev (GER) [3] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA FONSECA-ZVEREV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport