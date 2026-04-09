ATP Montecarlo 2026, Sinner e Alcaraz ai quarti perdendo un set. Avanti Zverev, Vacherot sogna

Si sono delineati i quarti di finale a Montecarlo. L’unico azzurro che ci sarà è Jannik Sinner, che ha visto interrompere la striscia di set vinti consecutivamente nei Masters 1000 (37), ma ha invece mantenuto la sua imbattibilità, superando il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7 6-3 dopo poco più di due ore di gioco, nelle quali l’azzurro ha avuto anche qualche piccolo problema fisico nel corso del secondo set. Nei quarti il numero due del mondo se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, che ha sfruttato il ritiro di Casper Ruud per un problema al polpaccio quando il punteggio era di 7-5 2-2 in favore del tennista canadese.

Sinner perde un set e lo fa anche Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo ha sofferto contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, con lo spagnolo che si è imposto 6-1 4-6 6-3 dopo una battaglia di due ore e ventitré minuti di gioco. Adesso per Alcaraz ci sarà una sfida sicuramente affascinante con il sempre imprevedibile Alexander Bublik. Il kazako ha sconfitto in due set il ceco Jiri Lehecka, finalista a Miami, con il punteggio di 6-2 7-5.

Si ferma il cammino di Matteo Berrettini. Il romano non è riuscito a replicare la straordinaria prestazione vista contro Daniil Medvedev, cedendo anche abbastanza nettamente ad uno scatenato Joao Fonseca. Il rampante brasiliano ha superato l’azzurro con un perentorio 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti e di gioco e sarà atteso ora da un test decisamente importante contro Alexander Zverev. Il tedesco si è ripreso dopo le fatiche di ieri contro Garin, battendo in due set il belga Zizou Bergs per 6-2 7-5.

Continua il sogno di Valentin Vacherot nel torneo di casa. Il monegasco ha raggiunto i quarti di finale dopo aver rimonta il polacco Hubert Hurkacz, vincendo un match durissimo per 6-7 6-3 6-4 dopo una pazzesca lotta di due ore e cinquantatré minuti di gioco. Adesso per Vacherot ci sarà la sfida con l’australiano Alex de Minaur, che ha fermato la corsa del qualificato belga Alexander Blockx, battuto per 7-5 7-6.

RISULTATI ATP MONTECARLO 2026 (9 APRILE)

Fonseca (Bra) b. Berrettini (Ita) 6-3 6-2

Zverev (Ger) b. Bergs (Bel) 6-2 7-5

Auger-Aliassime (Can) b. Ruud (Nor) 7-5 2-2 ret.

Sinner (Ita) b. Machac (Cze) 6-1 6-7 6-3

Bublik (Kaz) b. Lehecka (Cze) 6-2 7-5

Alcaraz (Esp) b. Etcheverry (Arg) 6-1 4-6 6-3

De Minaur (Aus) b. Blockx (Bel) 7-5 7-6