Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Nell’incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo e detentore del titolo, affronta, terzo match sul campo Ranieri III, il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero otto.

Lo spagnolo, dopo aver superato gli ostacoli Baez ed Etcheverry, affronta, per la prima volta in carriera, il temibile kazako. Per riuscire ad avere ragione del quotato avversario Alcaraz dovrà sfoderare una prova maiuscola sul piano della qualità del gioco e della tenuta mentale. Bublik ha superato negli ottavi di finale il ceco Jiri Lehecka ed è giocatore in possesso di un solido servizio e colpi da fondo dirompenti.

Quello in programma tra Carlos Alcaraz ed Alexander Bublik è un confronto assolutamente inedito visto che, fino ad oggi, non esistono precedenti tra i due giocatori. Chi si aggiudica il match accede in semifinale contro il vincente del match tra il monegasco Valentin Vacherot e l’australiano Alex de Minaur.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Alcaraz-Bublik, quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO ALCARAZ-BUBLIK ATP MONTECARLO

Venerdì 10 aprile

Campo Ranieri III-dalle 11:00

Joao Fonseca (BRA)- Alexander Zverev (GER, 3)

Felix Auger-Aliassime (CAN, 6)-Jannik Sinner (ITA, 2)

Carlos Alcaraz (SPA, 1)-Alexander Bublik (KAZ, 8)

Valentin Vacherot (MON)-Alex de Minaur (AUS, 5)

PROGRAMMA ALCARAZ-BUBLIK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta streaming: OA Sport.