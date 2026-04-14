LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: avvio contro la nuova promessa spagnola

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Martin Landaluce, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026. Esordio complicato per il tennista toscano, che al debutto nel torneo spagnolo affronta uno dei giovani più promettenti del panorama mondiale.

Musetti non arriva a questo torneo nel migliore dei modi: il numero 9 del mondo ha cominciato l’anno con i quarti di finale agli Australian Open, dove si è infortunato avanti 2-0 nella sfida con Djokovic. Il toscano è stato fermo ai box per oltre un mese prima di tornare in campo ad Indian Wells, dov’è stato sconfitto da Fucsovics in due set. Musetti ha deciso poi di saltare il Master 1000 di Miami per giocare il torneo di Montecarlo, dove si è fermato all’esordio contro l’idolo di casa Vacherot.

In quest’avvio di stagione il talento di Landaluce sembra essere definitivamente esploso. Il ventenne spagnolo ha superato le qualificazioni nel Master 1000 di Miami, dove si è spinto fino ai quarti di finale dove si è arreso a Jiri Lehecka. Settimana scorsa l’iberico ha iniziato la stagione su terra rossa al challenger di Monza: nel torneo lombardo Landaluce si è spinto fino alla semifinale battendo anche Marco Cecchinato ed Hugo Gaston.

Quello odierno sarà il primo incontro tra i due giocatori. La sfida è la seconda in programma sul campo Rafa Nadal dopo de Minaur-Ofner, match che scatterà alle 11.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Landaluce con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!