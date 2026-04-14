Lorenzo Musetti ammette: “Vittoria sudata e lottata contro Landaluce, devo ritrovare il ritmo della partita”

Contava il risultato. Lorenzo Musetti doveva sbloccarsi e l’ha fatto nel torneo ATP500 di Barcellona. Il toscano si è imposto nel primo turno dell’evento sulla terra rossa catalana contro lo spagnolo Martin Landaluce (wild card) col punteggio di 7-5 6-2.

Un match che ha posto l’accento sulle difficoltà iniziali di Musetti di trovare il ritmo giusto (sotto 1-4) nel primo set, ma nello stesso tempo evidenziato la reazione dell’azzurro a una situazione critica. Un aspetto positivo in un momento della stagione di difficoltà per lui, di rientro da un infortunio che gli ha impedito di giocare come avrebbe voluto.

“Una vittoria sudata e lottata. Non ho sicuramente giocato un bel tennis, però mi interessa poco. L’importante è tutto il lavoro che c’è dietro. Sapevo che oggi era una partita complicata perché faccio ancora fatica a immaginarmi in un match, devo ritrovare il ritmo partita. Sicuramente, il fatto di giocare ancora è qualcosa di stra-positivo, sono contento e si va avanti“, ha commentato a caldo il tennista italiano.

Negli ottavi di finale in Catalogna ci sarà l’incrocio col francese Corentin Moutet e sarà una sfida anche a colpi di “fioretto”, essendo entrambi molto dotati in termini di sensibilità.