Cambia subito il tabellone di Lorenzo Musetti a Barcellona: forfait di Vacherot

Prima ancora dell’inizio ufficiale degli incontri di quella che si preannuncia come una intensa settimana di gare dopo un emozionante edizione di Montecarlo, cambia già il tabellone di Lorenzo Musetti nel torneo ATP di Barcellona. Valentin Vacherot ha infatti deciso di rinunciare al torneo catalano.

Il monegasco che, dopo la semifinale raggiunta nel torneo di casa, entrerà di diritto nella Top 20 a partire da domani ha deciso di prendersi una settimana di riposo per poi presentarsi tirato a lucido agli importanti appuntamenti in programma prima a Madrid e poi a Roma.

La sua rinuncia finisce per incidere direttamente sul tabellone di Lorenzo Musetti. Il giocatore toscano, a caccia di punti importanti dopo un rientro complicato in seguito all’infortunio patito nei quarti di finale dell’Australian Open, avrebbe potuto incontrare nuovamente l’avversario che lo ha sconfitto nei sedicesimi del torneo di Montecarlo nei quarti in terra catalana.

Gli organizzatori hanno deciso di promuovere nel ruolo di nona testa di serie il francese Arthur Fils e sarà lui a presiedere l’ultimo quarto. Musetti esordirà nel torneo catalano contro la wild card spagnola Martin Landaluce per poi incrociare il vincente della sfida tra il peruviano Ignacio Buse e il francese Corentin Moutet.