LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: attenzione al nuovo astro nascente tedesco

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI e il teenager tedesco Diego Dedura Palomero.

Il romano è uscito male dal torneo di Montecarlo, estromesso per mano del qualificato belga di ottime speranze Alexander Blocks. Vuole migliorare il risultato del 2025 che lo vide estromesso nella partita d’esordio dal kazako Alexander Shevchenko al termine di un match tiratissimo e dalle mille facce. L’occasione è ghiotta per spingersi in ottavi in un torneo di caratura pari a quello che vinse pochi giorni dopo ad Amburgo, i 50 punti avvicinerebbero Cobolli ad una potenziale 14^ piazza al termine di questa settimana.

Ricordiamo che la questione ranking è importantissima in ottica Roland Garros, se Cobolli riuscisse a chiudere il torneo di casa a Roma dentro i primi 16 giocatori del mondo, allora potrebbe giocarsi le sue carte evitando uno dei primi 8 giocatori del mondo prima degli ottavi di finale. Di fronte c’è il mancino tedesco (WC nelle qualificazioni) di chiarissime origini latine, classe 2008, che non pare poter avere già le armi per contrastare il romano.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI e il teenager tedesco Diego Dedura, match che si giocherà come 2° sul campo uno dopo Shapovalov-Griekspoor. Vi aspettiamo!