LIVE Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro torna dopo una lunga assenza

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Barcellona tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pedro Martinez. Secondo confronto diretto tra i due giocatori con l’iberico che nella passata stagione si impose in tre parziali nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra l’argentino Mariano Navone ed il russo Andrey Rublev.

Sonego, trentenne torinese, si presenta all’appuntamento con la terra rossa catalana dopo un lungo periodo di stop. Smaltito l’infortunio al polso l’azzurro è pronto a tornare a battagliare sul rosso per cercare di rientrare nella top 50 del ranking. Attuale numero 66 della classifica ATP il piemontese ha giocato appena quattro partite in questo 2026 fermandosi al secondo turno degli Australian Open in cui si arrese in tre set nel derby contro Lorenzo Musetti. Importante mettere minuti nelle gambe e ritrovare le giuste sensazioni nella marcia di avvicinamento verso Roma ed il Roland Garros.

Dal canto suo Martinez, ventottenne di Alzira (Spagna), è giunto nel main draw dopo aver superato il tabellone di qualificazione battendo il connazionale Carreno-Busta e l’ispirato argentino Trungelliti al termine di una maratona durata oltre tre ore. Crollato al numero 125 ATP l’iberico in stagione si è aggiudica il Challenger di Bengaluru (India), per poi issarsi fino ai quarti di finale dell’ATP di Buenos Aires e del Challenger di Alicante. Terraiolo puro, fa della regolarità e dei pochi errori non forzati il suo marchio di fabbrica.

Il match di primo turno dell’ATP 500 di Barcellona tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pedro Martinez sarà il primo incontro sulla Pista Andreas Gimeno a partire dalle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!