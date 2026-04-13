Ranking ATP (13 aprile 2026): Jannik Sinner si prende il trono di Carlos Alcaraz, Musetti perde posizioni

Il ritorno sul trono. Jannik Sinner inizia ufficialmente, da oggi, la sua 67ª settimana da n.1 del mondo. L’azzurro, grazie all’affermazione ieri nella finale di Montecarlo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha scalzato proprio il murciano dalla vetta del ranking ATP. Il pusterese ha raggiunto quota 13350 punti, avendo un margine molto risicato nel confronti del suo rivale (110 punti).

Da ciò si può immaginare che vi possano essere anche dei cambiamenti continui al vertice della graduatoria, dettati anche delle scelte dei due tennisti di giocare o meno, come questa settimana. Alcaraz giocherà a Barcellona e in caso di vittoria tornerà n.1, dal momento che Sinner non sarà al via di alcun torneo, volendo privilegiare il recupero dopo una serie impressionante di affermazioni.

In conseguenza dei risultati nel Principato ci sono anche altri mutamenti in top-10. Il canadese Felix Auger-Aliassime è salito al n.5, alle spalle del tedesco Alexander Zverev (n.3) e del serbo Novak Djokovic (n.4), e davanti all’americano Ben Shelton (n.6), all’australiano Alex de Minaur (n.7), allo statunitense Taylor Fritz (n.8), a Lorenzo Musetti (n.9) e al russo Daniil Medvedev (n.10). Musetti che, vista l’eliminazione immediata a Montecarlo, ha perso quattro posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento. Presente sulla terra rossa catalana, Lorenzo cercherà di rifarsi.

RANKING ATP TOP 10

Lunedì 13 aprile 2026

1. Jannik Sinner 13350

2. Carlos Alcaraz 13240

3. Alexander Zverev 5555

4. Novak Djokovic 4710

5. Felix Auger-Aliassime 4100

6. Ben Shelton 3900

7. Alex de Minaur 3895

8. Taylor Fritz 3870

9. Lorenzo Musetti 3625

10. Daniil Medvedev 3560

Per quanto riguarda gli altri azzurri, detto di Sinner e di Musetti, stabili le posizioni di Flavio Cobolli (n.16) e di Luciano Darderi (n.21), al via questa settimane nell’ATP500 di Monaco di Baviera. A completare l’elenco dei tennisti italiani in top-100 troviamo Lorenzo Sonego (n.66), Mattia Bellucci (n.78) e Matteo Berrettini (n.91).

ITALIANI IN TOP 100

1. Jannik Sinner 13350

9. Lorenzo Musetti 3625

16. Flavio Cobolli 2320

21. Luciano Darderi 1920

66. Lorenzo Sonego 810

78. Mattia Bellucci 734

91. Matteo Berrettini 650