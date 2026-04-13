Dove vedere in tv Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026. Tanta voglia di riscatto per il numero 2 d’Italia, che proverà a vincere il maggior numero possibile di partite nel prestigioso torneo catalano dopo aver cominciato la sua stagione sul rosso perdendo al debutto una settimana fa nel Masters 1000 di Montecarlo contro la rivelazione Valentin Vacherot (giunto poi in semifinale).

Il 24enne carrarino, scivolato nel frattempo al 9° posto del ranking mondiale, deve ritrovare ritmo e fiducia dopo il lungo stop causato da problemi fisici per arrivare al top soprattutto a Roma e poi al Roland Garros. Il primo avversario da affrontare sulla terra battuta iberica è la wild card spagnola Landaluce, giovane emergente arrivato ormai alle porte della top20 a vent’anni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Landaluce, valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-LANDALUCE ATP BARCELLONA 2026

Martedì 14 aprile

Pista Rafa Nadal – Inizio alle ore 11.00

A. De Minaur vs S. Ofner

A seguire

Lorenzo Musetti vs Martin Landaluce

PROGRAMMA MUSETTI-LANDALUCE ATP BARCELLONA 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.