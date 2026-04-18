Alessandro Pinarello firma un capolavoro nell’ultima tappa di O Gran Camiño. Classifica ad Adam Yates

Aveva dato una dimostrazione di forza importante alla Tirreno-Adriatico, trovando la top-10 in classifica generale. La condizione è rimasta eccellente ed oggi è arrivata la prima vittoria da professionista: alla prima stagione World Tour si toglie una gran soddisfazione Alessandro Pinarello che va a prendersi il successo di tappa al O Gran Camiño 2026.

Ultima frazione entusiasmante per la breve corsa a tappe spagnole: sull’arrivo in salita a Monte Trega è proprio l’azzurro della NSN Cycling Team, che aveva vestito per un giorno anche la Maglia Gialla di leader, ad imporsi in uno sprint ristretto.

Il 22enne atleta tricolore è riuscito a prevalere sul giovane norvegese Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) e sul britannico Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), vincitore della tappa di ieri e trionfatore della classifica generale.

Oltre alla vittoria odierna Pinarello riesce a conquistare anche il podio in graduatoria: è terzo dietro a Yates, staccato di 48”, e Nordhagen. Se c’erano dubbi fino a questo weekend, diciamo che non ce ne sono più: la NSN Cycling Team lo convocherà al Giro d’Italia e potrà sicuramente farsi vedere davanti nelle tappe di montagna.