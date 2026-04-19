CiclismoStrada

Albo d’Oro Amstel Gold Race dopo il 2026: Evenepoel si regala la prima gioia

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel

Remco Evenepoel ha vinto la Amstel Gold Race 2026, imponendosi in una volata a due con il danese Mattias Skjelmose e riuscendo così a conquistare la ribattezzata Corsa della Birra per la prima volta in carriera. Dopo 33 muri estremamente estenuanti, con il triplo passaggio sul Cauberg a prendersi la copertina, il fuoriclasse belga è riuscito ad avere la meglio, riscattando la terza piazza di dodici mesi fa, quando perse lo sprint proprio con Skjelmose e lo sloveno Tadej Pogacar.

Remco Evenepoel ha rispettato l’annunciato pronostico della vigilia e il Belgio è tornato a dettare legge nella sesta corsa di un giorno più importante della stagione (dietro alle cinque Classiche Monumento) dopo cinque anni (l’ultimo a riuscirci fu Wout van Aert). Sul terzo gradino del podio è salito il francese Benoit Cosnefroy, mentre l’ultimo italiano a festeggiare fu Enrico Gasparotto nel 2016. Di seguito l’albo d’oro della Amstel Gold Race 2026.

ALBO D’ORO AMSTEL GOLD RACE 2026

Anno Vincitore Secondo Terzo
1966 Francia (bandiera) Jean Stablinski Belgio (bandiera) Bernard Van De Kerckhove Paesi Bassi (bandiera) Jan Hugens
1967 Paesi Bassi (bandiera) Arie den Hartog Paesi Bassi (bandiera) Cees Lute Paesi Bassi (bandiera) Harry Steevens
1968 Paesi Bassi (bandiera) Harry Steevens Belgio (bandiera) Roger Rosiers Belgio (bandiera) Daniel Van Ryckeghem
1969 Belgio (bandiera) Guido Reybrouck Belgio (bandiera) Jos Huysmans Belgio (bandiera) Eddy Merckx
1970 Belgio (bandiera) Georges Pintens Belgio (bandiera) Willy Van Neste Belgio (bandiera) André Dierickx
1971 Belgio (bandiera) Frans Verbeeck Paesi Bassi (bandiera) Gerben Karstens Belgio (bandiera) Roger Rosiers
1972 Belgio (bandiera) Walter Planckaert Belgio (bandiera) Willy De Geest Paesi Bassi (bandiera) Joop Zoetemelk
1973 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Frans Verbeeck Belgio (bandiera) Herman Van Springel
1974 Paesi Bassi (bandiera) Gerrie Knetemann Belgio (bandiera) Walter Planckaert Belgio (bandiera) Walter Godefroot
1975 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Freddy Maertens Belgio (bandiera) Joseph Bruyère
1976 Belgio (bandiera) Freddy Maertens Paesi Bassi (bandiera) Jan Raas Belgio (bandiera) Luc Leman
1977 Paesi Bassi (bandiera) Jan Raas Paesi Bassi (bandiera) Gerrie Knetemann Paesi Bassi (bandiera) Hennie Kuiper
1978 Paesi Bassi (bandiera) Jan Raas Italia (bandiera) Francesco Moser Paesi Bassi (bandiera) Joop Zoetemelk
1979 Paesi Bassi (bandiera) Jan Raas Paesi Bassi (bandiera) Henk Lubberding Svezia (bandiera) Sven-Åke Nilsson
1980 Paesi Bassi (bandiera) Jan Raas Belgio (bandiera) Alfons De Wolf Irlanda (bandiera) Sean Kelly
1981 Francia (bandiera) Bernard Hinault Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Belgio (bandiera) Alfons De Wolf
1982 Paesi Bassi (bandiera) Jan Raas Irlanda (bandiera) Stephen Roche Germania (bandiera) Gregor Braun
1983 Australia (bandiera) Phil Anderson Belgio (bandiera) Jan Bogaert Paesi Bassi (bandiera) Jan Raas
1984 Paesi Bassi (bandiera) Jacques Hanegraaf Danimarca (bandiera) Kim Andersen Belgio (bandiera) Patrick Versluys
1985 Paesi Bassi (bandiera) Gerrie Knetemann Belgio (bandiera) Jozef Lieckens Paesi Bassi (bandiera) Johnny Broers
1986 Paesi Bassi (bandiera) Steven Rooks Paesi Bassi (bandiera) Joop Zoetemelk Belgio (bandiera) Ronny Van Holen
1987 Paesi Bassi (bandiera) Joop Zoetemelk Paesi Bassi (bandiera) Steven Rooks Gran Bretagna (bandiera) Malcolm Elliott
1988 Paesi Bassi (bandiera) Jelle Nijdam Paesi Bassi (bandiera) Steven Rooks Belgio (bandiera) Claude Criquielion
1989 Belgio (bandiera) Eric Van Lancker Belgio (bandiera) Claude Criquielion Canada (bandiera) Steve Bauer
1990 Paesi Bassi (bandiera) Adrie van der Poel Belgio (bandiera) Luc Roosen Paesi Bassi (bandiera) Jelle Nijdam
1991 Paesi Bassi (bandiera) Frans Maassen Italia (bandiera) Maurizio Fondriest Belgio (bandiera) Dirk De Wolf
1992 Germania (bandiera) Olaf Ludwig Belgio (bandiera) Johan Museeuw Russia (bandiera) Dmitrij Konyšev
1993 Svizzera (bandiera) Rolf Järmann Italia (bandiera) Gianni Bugno Germania (bandiera) Jens Heppner
1994 Belgio (bandiera) Johan Museeuw Italia (bandiera) Bruno Cenghialta Italia (bandiera) Marco Saligari
1995 Svizzera (bandiera) Mauro Gianetti Italia (bandiera) Davide Cassani Svizzera (bandiera) Beat Zberg
1996 Italia (bandiera) Stefano Zanini Italia (bandiera) Mauro Bettin Belgio (bandiera) Johan Museeuw
1997 Danimarca (bandiera) Bjarne Riis Italia (bandiera) Andrea Tafi Svizzera (bandiera) Beat Zberg
1998 Svizzera (bandiera) Rolf Järmann Paesi Bassi (bandiera) Maarten den Bakker Italia (bandiera) Michele Bartoli
1999 Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd Stati Uniti (bandiera) Lance Armstrong Italia (bandiera) Gabriele Missaglia
2000 Germania (bandiera) Erik Zabel Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd Svizzera (bandiera) Markus Zberg
2001 Paesi Bassi (bandiera) Erik Dekker Stati Uniti (bandiera) Lance Armstrong Belgio (bandiera) Serge Baguet
2002 Italia (bandiera) Michele Bartoli Russia (bandiera) Sergej Ivanov Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd
2003 Kazakistan (bandiera) Aleksandr Vinokurov Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd Italia (bandiera) Danilo Di Luca
2004 Italia (bandiera) Davide Rebellin Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd Italia (bandiera) Paolo Bettini
2005 Italia (bandiera) Danilo Di Luca Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd Italia (bandiera) Mirko Celestino
2006 Lussemburgo (bandiera) Fränk Schleck Svizzera (bandiera) Steffen Wesemann Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd
2007 Germania (bandiera) Stefan Schumacher Italia (bandiera) Davide Rebellin Italia (bandiera) Danilo Di Luca
2008 Italia (bandiera) Damiano Cunego Lussemburgo (bandiera) Fränk Schleck Spagna (bandiera) Alejandro Valverde
2009 Russia (bandiera) Sergej Ivanov Paesi Bassi (bandiera) Karsten Kroon Paesi Bassi (bandiera) Robert Gesink
2010 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Canada (bandiera) Ryder Hesjedal Italia (bandiera) Enrico Gasparotto
2011 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez Australia (bandiera) Simon Gerrans
2012 Italia (bandiera) Enrico Gasparotto Belgio (bandiera) Jelle Vanendert Slovacchia (bandiera) Peter Sagan
2013 Rep. Ceca (bandiera) Roman Kreuziger Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Australia (bandiera) Simon Gerrans
2014 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Belgio (bandiera) Jelle Vanendert Australia (bandiera) Simon Gerrans
2015 Polonia (bandiera) Michał Kwiatkowski Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Australia (bandiera) Michael Matthews
2016 Italia (bandiera) Enrico Gasparotto Danimarca (bandiera) Michael Valgren Italia (bandiera) Sonny Colbrelli
2017 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Polonia (bandiera) Michał Kwiatkowski Svizzera (bandiera) Michael Albasini
2018 Danimarca (bandiera) Michael Valgren Rep. Ceca (bandiera) Roman Kreuziger Italia (bandiera) Enrico Gasparotto
2019 Paesi Bassi (bandiera) Mathieu van der Poel Australia (bandiera) Simon Clarke Danimarca (bandiera) Jakob Fuglsang
2020 annullata a causa della pandemia
2021 Belgio (bandiera) Wout van Aert Gran Bretagna (bandiera) Thomas Pidcock Germania (bandiera) Maximilian Schachmann
2022 Polonia (bandiera) Michał Kwiatkowski Francia (bandiera) Benoît Cosnefroy Belgio (bandiera) Tiesj Benoot
2023 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Irlanda (bandiera) Ben Healy Gran Bretagna (bandiera) Thomas Pidcock
2024 Gran Bretagna (bandiera) Thomas Pidcock Svizzera (bandiera) Marc Hirschi Belgio (bandiera) Tiesj Benoot
2025 Danimarca (bandiera) Mattias Skjelmose Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Belgio (bandiera) Remco Evenepoel
2026 Belgio (bandiera) Remco Evenepoel Danimarca (bandiera) Mattias Skjelmose Francia (bandiera) Benoit Cosnefroy
