Albo d’Oro Amstel Gold Race dopo il 2026: Evenepoel si regala la prima gioia
Remco Evenepoel ha vinto la Amstel Gold Race 2026, imponendosi in una volata a due con il danese Mattias Skjelmose e riuscendo così a conquistare la ribattezzata Corsa della Birra per la prima volta in carriera. Dopo 33 muri estremamente estenuanti, con il triplo passaggio sul Cauberg a prendersi la copertina, il fuoriclasse belga è riuscito ad avere la meglio, riscattando la terza piazza di dodici mesi fa, quando perse lo sprint proprio con Skjelmose e lo sloveno Tadej Pogacar.
Remco Evenepoel ha rispettato l’annunciato pronostico della vigilia e il Belgio è tornato a dettare legge nella sesta corsa di un giorno più importante della stagione (dietro alle cinque Classiche Monumento) dopo cinque anni (l’ultimo a riuscirci fu Wout van Aert). Sul terzo gradino del podio è salito il francese Benoit Cosnefroy, mentre l’ultimo italiano a festeggiare fu Enrico Gasparotto nel 2016. Di seguito l’albo d’oro della Amstel Gold Race 2026.
ALBO D’ORO AMSTEL GOLD RACE 2026
|Anno
|Vincitore
|Secondo
|Terzo
|1966
|Jean Stablinski
|Bernard Van De Kerckhove
|Jan Hugens
|1967
|Arie den Hartog
|Cees Lute
|Harry Steevens
|1968
|Harry Steevens
|Roger Rosiers
|Daniel Van Ryckeghem
|1969
|Guido Reybrouck
|Jos Huysmans
|Eddy Merckx
|1970
|Georges Pintens
|Willy Van Neste
|André Dierickx
|1971
|Frans Verbeeck
|Gerben Karstens
|Roger Rosiers
|1972
|Walter Planckaert
|Willy De Geest
|Joop Zoetemelk
|1973
|Eddy Merckx
|Frans Verbeeck
|Herman Van Springel
|1974
|Gerrie Knetemann
|Walter Planckaert
|Walter Godefroot
|1975
|Eddy Merckx
|Freddy Maertens
|Joseph Bruyère
|1976
|Freddy Maertens
|Jan Raas
|Luc Leman
|1977
|Jan Raas
|Gerrie Knetemann
|Hennie Kuiper
|1978
|Jan Raas
|Francesco Moser
|Joop Zoetemelk
|1979
|Jan Raas
|Henk Lubberding
|Sven-Åke Nilsson
|1980
|Jan Raas
|Alfons De Wolf
|Sean Kelly
|1981
|Bernard Hinault
|Roger De Vlaeminck
|Alfons De Wolf
|1982
|Jan Raas
|Stephen Roche
|Gregor Braun
|1983
|Phil Anderson
|Jan Bogaert
|Jan Raas
|1984
|Jacques Hanegraaf
|Kim Andersen
|Patrick Versluys
|1985
|Gerrie Knetemann
|Jozef Lieckens
|Johnny Broers
|1986
|Steven Rooks
|Joop Zoetemelk
|Ronny Van Holen
|1987
|Joop Zoetemelk
|Steven Rooks
|Malcolm Elliott
|1988
|Jelle Nijdam
|Steven Rooks
|Claude Criquielion
|1989
|Eric Van Lancker
|Claude Criquielion
|Steve Bauer
|1990
|Adrie van der Poel
|Luc Roosen
|Jelle Nijdam
|1991
|Frans Maassen
|Maurizio Fondriest
|Dirk De Wolf
|1992
|Olaf Ludwig
|Johan Museeuw
|Dmitrij Konyšev
|1993
|Rolf Järmann
|Gianni Bugno
|Jens Heppner
|1994
|Johan Museeuw
|Bruno Cenghialta
|Marco Saligari
|1995
|Mauro Gianetti
|Davide Cassani
|Beat Zberg
|1996
|Stefano Zanini
|Mauro Bettin
|Johan Museeuw
|1997
|Bjarne Riis
|Andrea Tafi
|Beat Zberg
|1998
|Rolf Järmann
|Maarten den Bakker
|Michele Bartoli
|1999
|Michael Boogerd
|
|Gabriele Missaglia
|2000
|Erik Zabel
|Michael Boogerd
|Markus Zberg
|2001
|Erik Dekker
|
|Serge Baguet
|2002
|Michele Bartoli
|Sergej Ivanov
|Michael Boogerd
|2003
|Aleksandr Vinokurov
|Michael Boogerd
|Danilo Di Luca
|2004
|Davide Rebellin
|Michael Boogerd
|Paolo Bettini
|2005
|Danilo Di Luca
|Michael Boogerd
|Mirko Celestino
|2006
|Fränk Schleck
|Steffen Wesemann
|Michael Boogerd
|2007
|Stefan Schumacher
|Davide Rebellin
|Danilo Di Luca
|2008
|Damiano Cunego
|Fränk Schleck
|Alejandro Valverde
|2009
|Sergej Ivanov
|Karsten Kroon
|Robert Gesink
|2010
|Philippe Gilbert
|Ryder Hesjedal
|Enrico Gasparotto
|2011
|Philippe Gilbert
|Joaquim Rodríguez
|Simon Gerrans
|2012
|Enrico Gasparotto
|Jelle Vanendert
|Peter Sagan
|2013
|Roman Kreuziger
|Alejandro Valverde
|Simon Gerrans
|2014
|Philippe Gilbert
|Jelle Vanendert
|Simon Gerrans
|2015
|Michał Kwiatkowski
|Alejandro Valverde
|Michael Matthews
|2016
|Enrico Gasparotto
|Michael Valgren
|Sonny Colbrelli
|2017
|Philippe Gilbert
|Michał Kwiatkowski
|Michael Albasini
|2018
|Michael Valgren
|Roman Kreuziger
|Enrico Gasparotto
|2019
|Mathieu van der Poel
|Simon Clarke
|Jakob Fuglsang
|2020
|annullata a causa della pandemia
|2021
|Wout van Aert
|Thomas Pidcock
|Maximilian Schachmann
|2022
|Michał Kwiatkowski
|Benoît Cosnefroy
|Tiesj Benoot
|2023
|Tadej Pogačar
|Ben Healy
|Thomas Pidcock
|2024
|Thomas Pidcock
|Marc Hirschi
|Tiesj Benoot
|2025
|Mattias Skjelmose
|Tadej Pogačar
|Remco Evenepoel
|2026
|Remco Evenepoel
|Mattias Skjelmose
|Benoit Cosnefroy