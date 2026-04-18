Pidcock torna in gara dopo l’infortunio: svelato l’evento del rientro, niente Amstel Gold Race

Thomas Pidcock non prenderà parte alla Amstel Gold Race, la ribattezzata Corsa della Birra che andrà in scena domenica 19 aprile sui muri dei Paesi Bassi (il Cauberg resta il più iconico, l’ultimo passaggio è previsto a due chilometri dal traguardo). Il britannico ha infatti dovuto fare i conti con un infortunio al ginocchio rimediato durante la quinta tappa del Giro di Catalogna e non ha avuto modo di riprendersi per l’inizio della campagna sulle Ardenne, dunque non lo vedremo al via di quella che è nei fatti la sesta corsa di un giorno più importante della stagione (alle spalle delle Classiche Monumento).

L’alfiere della Pinarello Q36.5 rientrerà in gruppo in occasione del Tour of the Alps, in programma dal 20 al 24 aprile (cinque tappe tra Trentino-Alto Adige e Tirolo, evento di livello Pro nel calendario internazionale). Secondo all’ultima Milano-Sanremo (perse di misura la volata con lo sloveno Tadej Pogacar), il 26enne cercherà il giusto colpo di pedale sulle strade dell’Euregio e proverà a trovare le sensazioni necessarie per essere protagonista alla Liegi-Bastogne-Liegi, anche se la sua presenza alla Doyenne del 26 aprile non è ancora sicura al cento per cento.

Durante il Tour of the Alps, il corridore e lo staff tecnico faranno valutazioni giornaliere per comprendere la ripresa del ginocchio e la condizione fisica complessiva, in modo da decidere se presentarsi in Belgio per la quarta Monumento della stagione. La Pinarello Q36.5 ha svelato il resto della formazione per l’evento in programma settimana prossima: saranno della partita anche Matteo Badilatti, Walter Calzoni, Mark Donovan, Damien Howson e Chris Harper.