Alessandro Pinarello: “Sono molto felice, spero di fare ancora meglio al Giro d’Italia”

È stata indubbiamente la giornata di Alessandro Pinarello sulle strade del O Gran Camiño 2026. Nella quinta ed ultima tappa dell’edizione numero cinque della corsa a tappe spagnola, il corridore classe 2003 ha conquistato la sua prima vittoria da professionista nel World Tour, battendo sul traguardo di Monte Trega il norvegese Jørgen Nordhagen ed il britannico Adam Yates (UAE Team Emirates XRG).

Il corridore della NSN Cycling Team, in virtù di questo successo, si piazza anche in terza posizione nella classifica generale finale. Il successo finale è andato invece ad uno dei favoriti della vigilia, Adam Yates, che prosegue così il suo avvicinamento alla Corsa Rosa. Per Pinarello, diventato corridore World Tour la scorsa stagione, si tratta di un risultato importante per la sua crescita e per il suo futuro nel ciclismo internazionale.

Ai microfoni di Cyclingpronet, l’italiano ha così commentato la sua vittoria: “Adam ha fatto un grande ritmo lungo la salita, ma io poi sapevo che era necessario entrare primo, o al massimo secondo, nel tratto con le pietre. Sono riuscito a farlo e poi ho dato tutto fino alla linea d’arrivo. Il tratto della ‘Via crucis’? Ho avuto belle sensazioni e ora sono molto felice”.

Gli obiettivi futuri della stagione: “Avevo iniziato bene la stagione già alla Volta ao Algarve. Poi, cercavo la vittoria ed ora è arrivata. Sono contento. Adesso? In programma ho la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, in programma il 26 aprile, e poi il Giro d’Italia 2026, dove spero di riuscire a fare ancora meglio di oggi”.