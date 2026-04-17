Cobolli-Kopriva oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, canale, streaming

Il livello della sfida cresce, è vietato però fermarsi e bisogna affrontare un esame ostico per poi regalarsi la possibile semifinale con il numero 1 del tabellone. Nel primo match dei quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Monaco Flavio Cobolli, testa di serie numero quattro, affronta il ceco Vit Kopriva.

Percorso netto quello compiuto fin qui dal giocatore italiano che, dopo aver superato il qualificato tedesco, Dedura, ha annichilito negli ottavi di finale il belga Zizou Bergs con un perentorio 6-2 6-3. Il quarto favorito del tabellone cerca di ritrovare fiducia, dopo un periodo non positivo, in vista dei prossimi tornei nel tentativo di continuare la sua scalata in classifica.

Kopriva, da sempre cliente ostico sui campi in terra, negli ottavi di finale è uscito prepotentemente alla distanza e ha rimontato Luciano Darderi 2-6 6-4 6-1 in due ore. Il giocatore ceco e il romano non si sono mai affrontati in partite del circuito ATP. Chi ottiene il successo sfiderà in semifinale il vincente della sfida Zverev-Cerundolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Kopriva, quarto di finale del torneo ATP di Monaco. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO COBOLLI-KOPRIVA ATP MONACO

Venerdì 17 aprile

Center Court-dalle 11:00

Flavio Cobolli (ITA, 4)-Vit Kopriva (CZE)

A seguire

Alexander Zverev (GER, 1)-Francisco Cerundolo (ARG, 5)

A seguire

Joao Fonseca (BRA)-Ben Shelton (USA, 2)

A seguire

Denis Shapovalov (CAN)-Alex Molcan ( SVK, Q)

PROGRAMMA COBOLLI-KOPRIVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta streaming: OA Sport.