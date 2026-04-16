WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto cede alla qualificata ucraina Veronika Podrez

Si ferma negli ottavi di finale la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 250 di Rouen: sulla terra battuta francese l’azzurra, accreditata della settima testa di serie, cede alla qualificata ucraina Veronika Podrez, che si impone per 7-6 (5) 4-6 6-4 dopo 2 ore e 41 minuti di gioco, e domani affronterà nei quarti la britannica Katie Boulter.

Nel primo set Cocciaretto finisce subito ad inseguire, andando sotto 0-2 in avvio. L’azzurra trova il controbreak nel quarto game e firma il 2-2, ma poi cede ancora il servizio. Altro controbreak, poi finalmente l’italiana passa a condurre sul 4-3. Cocciaretto sciupa diverse occasioni, mancando un set point in risposta nel decimo game ed altri due consecutivi nel dodicesimo gioco. Podrez si salva e si va al tiebreak: Cocciaretto scappa subito sul 2-0, ma poi dall’1-3 l’ucraina riequilibra la contesa sul 3-3. Dal 4-4 nuovo allungo di Podrez, che si procura due set point sul 6-4: l’ucraina manca il primo, col servizio a disposizione, ma sfrutta il secondo in risposta per il 7-6 (5) dopo un’ora.

Nella seconda partita Cocciaretto inizia con un break a zero ed a seguire si porta sul 2-0. L’azzurra conferma ancora lo strappo e va sul 3-1, poi nel quinto game toglie ancora la battuta all’avversaria, andando sul 4-1 pesante. La tennista italiana sciupa due set point nell’ottavo gioco e poi perde uno dei due break di margine. Cocciaretto va nuovamente a servire per il set sul 5-4, ma deve risalire dal 15-40 prima di procurarsi un altro set point e pareggiare i conti sul 6-4 dopo 49 minuti.

La frazione decisiva si apre con uno scambio di break, che si verifica nuovamente tra quinto e sesto game, con Cocciaretto che, per due volte in vantaggio nel punteggio, non riesce a confermare lo strappo ed a scappare via. L’ucraina trova il break a zero nell’ottavo game e va a servire per il match, ma questa volta è Cocciaretto a centrare l’immediato controbreak. L’azzurra va a servire per restare nel match sul 4-5, ma al terzo match point concesso all’avversaria deve capitolare, con Podrez che chiude sul 6-4 dopo 52 minuti.

Le statistiche sottolineano la battaglia vista in campo, con Cocciaretto che perde pur vincendo più punti, 125-119, sfruttando 7 delle 14 palle break avute a disposizione e cancellandone 12 delle 19 concesse all’avversaria. Podrez mette a segno ben 7 ace contro l’unico dell’azzurra, ma commette anche 9 doppi falli contro i 6 dell’italiana.