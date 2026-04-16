ATP Barcellona 2026, il generoso Sonego non può nulla contro Rublev. Il russo liquida l’azzurro e vola ai quarti

Non basta una prova di grande generosità a Lorenzo Sonego. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona il russo Andrey Rublev, testa di serie numero cinque, liquida il giocatore azzurro per 6-2, 6-3 in un’ora e quaranta e vola ai quarti di finale, turno in cui affronterà il ceco Tomas Machac.

Il tennista italiano firma l’1-0 con la prima vincente e con la smorzata di diritto timbra il break del 2-0 alla seconda possibilità. Il russo, dopo aver annullato tre palle dello 0-3, forza l’errore da fondo del rivale per il 2-1, completa la rimonta con il vincente di diritto del 2-2 e opera il secondo break consecutivo forzando l’errore del rivale da fondo per il 3-2. Rublev ha ormai assunto il controllo delle operazioni, continua a spingere e sul recupero lungo del torinese chiude 6-2 il primo parziale.

La testa di serie numero cinque confeziona il quarto break consecutivo grazie all’accelerazione di diritto con cui provoca l’errore del rivale e, dopo aver annullato tre possibilità dell’1-1, griffa con l’ace il 2-0. L’azzurro, con una seconda molto carica, accorcia sul 2-1 e cerca in tutti i modi di non perdere contatto dall’avversario. Rublev però non concede sconti sui propri turni di battuta, si rivela più cinico nei momenti chiave della contesa, allunga sul 5-3 con il diritto vincente e, dopo aver mancato due match point, chiude 6-3 sul diritto in corridoio del rivale.

Sonego chiude la sua prova con un ace, commette due doppi falli e serve il 59% di prime. L’italiano vince il 51% di punti quando mette dentro la prima e il 48% quando deve invece ricorrere alla seconda. Il piemontese mette a segno tredici vincenti, ma paga dazio ai trenta errori gratuiti per un saldo di -17. Rublev vince il computo dei punti per 69-55.