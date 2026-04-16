Lorenzo Musetti sale di colpi e piega Moutet in due set a Barcellona: accesso ai quarti

Contava vincere. Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’ATP 500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, il numero 9 del mondo ha piegato la resistenza del francese Corentin Moutet (n.31 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 42 minuti di gioco. Un incontro condizionato dalle forti raffiche di vento che hanno sferzato il campo “Rafa Nadal”, rendendo complessa la gestione degli scambi. In questo contesto, Musetti è stato abile a trovare soluzioni concrete, valorizzando soprattutto il proprio rovescio, spesso eseguito con variazioni di effetto. L’azzurro approda così ai quarti di finale, in attesa di conoscere il vincitore della sfida tra il francese Arthur Fils e lo statunitense Brandon Nakashima.

Nel primo set, Musetti ha subito l’opportunità di strappare il servizio, senza però capitalizzare le difficoltà iniziali dell’avversario, tra cui due doppi falli. La risposta dell’italiano risulta poco profonda, consentendo a Moutet di prendere l’iniziativa. Le condizioni atmosferiche complicano ulteriormente il gioco, con traiettorie difficili da controllare. Il toscano, anche a causa di qualche imprecisione di dritto, è costretto ad annullare due palle break nel settimo game, mostrando però lucidità nei momenti chiave. Nel gioco successivo, è il rovescio a fare la differenza: Musetti strappa il servizio al francese e, grazie a una maggiore efficacia da sinistra, chiude il parziale sul 6-3.

L’avvio del secondo set sembra indirizzare l’incontro in favore dell’azzurro. Moutet fatica a contenere i colpi carichi di top-spin e cede subito il servizio. Tuttavia, Musetti non riesce a consolidare il vantaggio: il turno di battuta si rivela fragile, soprattutto per le difficoltà nel chiudere i punti a rete, e il contro-break arriva puntuale. Il vento continua a incidere sull’andamento della partita e il sesto game rappresenta uno snodo decisivo. Moutet spreca una palla break con un errore banale, mentre sulla successiva occasione Musetti trova un dritto lungolinea millimetrico. Superato il momento critico, l’italiano alza il livello nel nono game: con traiettorie profonde e insistite costruisce due palle break e, sulla seconda, chiude uno scambio logorante con uno splendido rovescio incrociato. È lo strappo decisivo: il 6-4 finale sancisce la vittoria.

Le statistiche confermano la solidità della prestazione di Musetti: il 66% di prime in campo, con il 69% dei punti vinti, e un rendimento efficace anche con la seconda (64%). Nel bilancio tra vincenti ed errori non forzati, il toscano chiude con un positivo 26/23, a fronte del 18/27 del francese.