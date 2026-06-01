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Roland Garros oggi in tv: orari 1° giugno, ordine di gioco, streaming
Si completano il quarto turno dei tabelloni di singolare ed il terzo di quelli di doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, lunedì 1° giugno, saranno impegnati nel complesso cinque italiani, dei quali tre in singolare e due in doppio.
Nel singolare maschile vedremo nuovamente all’opera gli azzurri Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, impegnati rispettivamente contro lo statunitense Frances Tiafoe, l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo statunitense Zachary Svajda, mentre nel doppio misto torneranno in campo Sara Errani ed Andrea Vavassori, opposti alla kazaka Anna Danilina ed allo statunitense JJ Tracy.
La nona giornata del Roland Garros 2026 di tennis non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD (Court Philippe Chatrier), Eurosport 2 HD (Court Suzanne Lenglen), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri impegnati.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
Lunedì 1° giugno
Court Philippe Chatrier – Dalle ore 11.00
Flavio COBOLLI (ITA) [10] – Zachary SVAJDA (USA)
Maja CHWALINSKA (POL) – Diane PARRY (FRA)
Non prima delle ore 15.30
Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [4] – Alejandro TABILO (CHI)
Non prima delle ore 20.15
Aryna SABALENKA [1] – Naomi OSAKA (JPN) [16]
Court Suzanne Lenglen – Dalle ore 11.00
Anastasia POTAPOVA (AUT) [28] – Anna KALINSKAYA [22]
Madison KEYS (USA) [19] – Diana SHNAIDER [25]
Juan Manuel CERUNDOLO (ARG) – Matteo BERRETTINI (ITA)
Frances TIAFOE (USA) [19] – Matteo ARNALDI (ITA)
Court Simonne Mathieu – Dalle ore 11.00
Andre Goransson/Evan King (Svezia/Stati Uniti)-Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna, 2)
Titouan Droguet/Hugo Gaston (Francia)-Quentin Halys/Pierre-Hugues Herbert (Francia)
Hanyu Guo/Kristina Mladenovic (Cina/Francia, 13)-Elise Mertens/Shuai Zhang (Belgio/Cina, 3)
Sara Errani/Andrea Vavassori (Italia, 1)-Anna Danilina/JJ Tracy (Kazakistan/Stati Uniti, 7)
Court 14 – Dalle ore 11.00
S.Aoyama/E.S.Liang-E.Chong/V.Erjavec
K.Krawietz/T.Puetz (6)-N.S.Balaji/M.Demoliner
E.Perez/D.Schuurs (7)-B.Haddad Maia/L.Samsonova
Court 7 – Dalle ore 11.00
M.Arevalo/M.Pavic (7)-S.Arends/D.Pel
G.Dabrowski/L.Stefani (4)-U.Eikeri/Q.Gleason (15)
A.Muhammad/N.Mektic-E.Routliffe/A.Goransson
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD (Court Philippe Chatrier), Eurosport 2 HD (Court Suzanne Lenglen), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.
Diretta live testuale: OA Sport per i match degli italiani.