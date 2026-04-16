Quando gioca Musetti i quarti a Barcellona? Avversario, programma, orario, tv

Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e affronterà il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e lo statunitense Brandon Nakashima. Dopo aver regolato lo spagnolo Landaluce e il transalpino Moutet, il tennista italiano tornerà in campo venerdì 17 aprile per cercare di fare ancora più strada sulla terra rossa catalana. L’appuntamento sarà per il pomeriggio: terzo incontro a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 16.00.

Ad aprire il programma di giornata sulla Pista Rafa Nadal sarà il match tra il serbo Medjedovic e il portoghese Borges, poi toccherà al confronto tra il ceco Mach e il russo Rublev, a seguire ci sarà appunto spazio per il nostro portacolori. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro il vincente del confronto tra il britannico Cameron Norrie e lo spagnolo Rafael Jodar.

Il numero 9 del mondo, che potrebbe tornare al quinto posto del ranking ATP se riuscisse ad alzare al cielo il trofeo in terra iberica, dovrà fare i conti o con Fils (21enne, numero 30 della graduatoria internazionale, 1-1 nei precedenti) o con Nakashima (24enne, numero 33, 2-1 nei precedenti). Si preannuncia un confronto particolarmente acceso ed equilibrato, l’auspicio è che l’azzurro possa offrire il tennis dei giorni migliori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della partita di Musetti, quarto di finale del torneo ATP 500 di Monaco. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito in mattinata. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA MUSETTI I QUARTI A BARCELLONA

Venerdì 17 aprile

Terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 16.00 Lorenzo Musetti vs Arthur Fils/Brandon Nakashima

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Pista Rafa Nadal, si giocheranno nell’ordine: Medjedovic-Borges, Machac-Rublev. Al termine, e non prima delle ore 16.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI QUARTI BARCELLONA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.