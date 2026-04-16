Lorenzo Musetti prosegue la rincorsa alla top5! Possibili ben 4 sorpassi

Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo il buon esordio contro lo spagnolo Martin Landaluce, il tennista italiano è riuscito a superare il francese Corentin Moutet e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa catalana. Dopo le sconfitte subite all’esordio ai Masters 1000 di Indian Wells e Montecarlo, il toscano sta cercando di ritrovare il feeling dei giorni migliori e di lasciarsi alle spalle i problemi fisici che lo hanno un po’ attanagliato.

Il 24enne ha perso quattro posizioni nel ranking ATP dopo lo stop subito nel Principato contro Valentin Vacherot e dalla quinta posizione nella graduatoria internazionale è scivolato indietro fino al nono posto, ma ha le carte in regola per risalire prontamente la china e potrebbe già tornare a essere numero 5 del mondo al termine di questa settimana. Per riprendersi la posizione che aveva fino a settimana scorsa, però, Lorenzo Musetti è obbligato a vincere il torneo.

Nel caso in cui l’azzurro alzasse al cielo il trofeo volerebbe a quota 4.115 e opererebbe il sorpasso ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime (4.100, a riposo), dello statunitense Taylor Fritz (3.870, attualmente fermo) e dell’australiano Alex de Minaur (3.845, eliminato agli ottavi di finale), lasciandosi alle spalle anche l’altro americano Ben Shelton (3.670 e atteso dai quarti all’ATP 500 di Monaco).

Al momento Lorenzo Musetti è virtualmente ottavo con 3.715 punti: con la semifinale volerebbe a 3.815 e resterebbe sempre virtualmente ottavo, con la finale si isserebbe a 3.945 e supererebbe Fritz e de Minaur (diventando sesto), con il trionfo si involerebbe appunto a 4.115. Di seguito il quadro dettagliato del ranking ATP di Lorenzo Musetti e i possibili scenari al torneo ATP 500 di Barcellona.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ATP al 13 aprile: nono con 3.625 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Barcellona: ottavo con 3.715 punti (in caso di eliminazione ai quarti potrebbe essere superato da Shelton, se l’americano raggiungesse la semifinale a Monaco).

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Barcellona: ottavo con 3.815 punti (in caso di eliminazione in semifinale potrebbe essere superato da Shelton, se l’americano raggiungesse la finale a Monaco).

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Barcellona: sesto con 3.945 punti (in caso di sconfitta nell’atto conclusivo potrebbe essere superato da Shelton, se l’americano raggiungesse vincesse il torneo a Monaco).

Ranking ATP con l’eventuale vittoria a Barcellona: quinto con 4.115 punti.